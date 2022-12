Central espera a Quintana con los brazos abiertos

La directiva centralista gestionó y cerró de palabra la cesión a préstamo por un año. La negociación no fue de alta complejidad. El Bicho no lo tenía en cuenta porque para el entrenador Gabriel Milito no cuaja en sus planes ni proyecto. Automáticamente los de La Paternal no dudaron en abrir el diálogo cuando desde Arroyito consultaron por el profesional.

Mientras que el propio Carlos Quintana, quien en febrero cumplirá 35 años, tampoco dudó en dar el sí ante el interés del canalla. En consecuencia, las partes cerraron rápidamente el convenio de manera verbal. La resultante marca que el defensor se sumará al plantel en calidad de préstamo por un año (hasta el 31/12/2023) con opción de compra.

En tanto, desde Central argumentaron que ya está todo cerrado y que este lunes 26 esperan al zaguero central para hacerse la correspondiente revisión médica y luego sí firmar el contrato. De no mediar imponderables, el martes ya podrá dar el presente en el country de Arroyo Seco para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico y así arrancar de lleno la pretemporada junto a sus flamantes compañeros.