Central es el tercer equipo más goleador de la Liga Profesional

Un as en la manga, para cualquier equipo, es la capacidad de hacer goles en todos los partidos y en ese sentido este Central de Russo se la rebusca bastante bien. Porque lo dicho, fueron 15 partidos de los 19 disputados en los que marcó presencia en el arco de enfrente. A los únicos que no les pudo marcar fue a Lanús (4ª fecha), Newell’s (10ª), Vélez (16ª) y Banfield (18ª).

podio.JPG

Este Central tiene a Veliz como máximo artillero (con siete tantos), pero no siempre dependió de la puntería del 9 para no quedar huérfano de gritos, pero casualidad o no, de los tres partidos en los que el centrodelantero estuvo afectado al Mundial sub-20, en dos el equipo no marcó goles. En el medio también estuvo el choque por Copa Argentina (4-1), pero fue ante un rival claramente inferior como lo es Central Norte de Salta.

Ahora, hay un correlato indisimulable entre esa capacidad goleadora del equipo y la tremenda efectividad que el canalla logró en condición de local. Allí los números también hablan por sí solos. Es que, de esos 29 gritos, 21 los pegó en el Gigante de Arroyito, donde en un par de ocasiones hasta se despachó con una goleada.

Central3MB.jpg Ignacio Malcorra es otro de los jugadores que convirtió varios goles. Dos de ellos los anotó de penal. Marcelo Bustamante / La Capital

Por eso, aunque no sea un punto esencial en el análisis, queda claro porqué a Central se le está complicando más de la cuenta en condición de visitante, donde el déficit indudablemente no pasa por una menor capacidad goleadora, sino con una cuestión actitudinal en cuanto al juego. Está claro que la postura fuera del Gigante es otra y eso hace que las situaciones de gol no abunden, por ende, los goles escasean.

Asimismo, los tantos fueron de todo tipo; de penal, de jugada, de tiro libre, de pelota detenida, de cabeza, dentro o fuera del área, pero amén de la factura, lo sustancial de este Central es que ha sabido estrechar lazos con el gol y mucho de esa quinta posición en la tabla que hoy ostenta tiene que ver con que, jugando bien o no tanto, se las ingenia como para convertir. Los 29 gritos que tiene ponen al canalla como el tercer equipo más goleador del campeonato, lo que no es poco.

Central4MB.jpg Jaminton Campaz saca un zurdazo potente, desde afuera del área, y marca su primer gol en Central. Marcelo Bustamante / La Capital

Veliz marca el pulso goleador

Alejo Veliz es quien hoy levanta la bandera de los goles de Central, pero en realidad no son pocos los jugadores que lograron convertir en lo que va del torneo. Es que son 13 los futbolistas que al menos en una ocasión pudieron anotar. Y en ese sentido siempre es bueno que el entrenador, pero sobre todo el equipo, tengan alternativas goleadoras. En ese caso se da hasta la particularidad de que los cuatro defensores hicieron goles (Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez). Es más, Martínez y Quintana lo hicieron en dos oportunidades. Por supuesto quien marca el paso en este rubro es Veliz, que lleva siete conquistas, y detrás de él se encuentran: Lautaro Giaccone con 4, Ignacio Malcorra (4), Jaminton Campaz (3), Martínez (2), Quintana (2), Jhonatan Candia, Mallo, Juan Cruz Komar, Gino Infantino, Francis Mac Allister, Alan Rodríguez y Tomás O’Connor.