Después de transcurridas cinco fechas de la Copa de la Liga Profesional , en Central hay unas cuantas cosas que parecen más o menos claras. Una de ellas, imposible de obviar, es que el equipo todavía no logró ese rendimiento solvente que pretende el Kily González y mostró vaivenes pronunciados en su funcionamiento, con resultados que distan del ideal. Y como esa, otras tantas cuestiones que hacen al andar del equipo. Pero de la misma forma hay un detalle sustancial relacionado a los nombres que el Kily maneja como la base del once. Porque más del 70 por ciento de los jugadores se repitieron, desde aquel debut frente a Arsenal a ese último partido en Santiago del Estero , ante Central Córdoba. Es decir, el técnico canalla inició el torneo con una idea en la cabeza que fue modificando a cuentagotas, dependiendo de la disponibilidad de algunos futbolistas en particular y en la mayoría de los casos los planes alternativos aparecieron por fuerza mayor, frente a la imposibilidad de poder contar con alguno de los “titulares”. Sirve para analizar lo que piensa el Kily respecto al material con el que cuenta y, de paso, avizorar lo que podría ocurrir dentro de algo más de una semana, en el clásico frente a Newell’s.

Central2.jpg El Central del debut: Ojeda se quedó afuera por lesión y Komar aún no había llegado. Marcelo Bustamante / La Capital

En medio de este panorama se dio, incluso, una situación particular con en el mercado de pases, con la extensa resolución del caso Juan Cruz Komar, que no estaba en Arroyito todavía en el inicio de la competencia, pero que, se sabía, apenas pudiera ser tenido en cuenta iba a meterse entre los once. Y lo dicho, son ocho los jugadores (Servio, Martínez, Almada, Blanco, Montoya, Vecchio, Infantino y Gamba) que repitieron titularidad en los cinco partidos disputados, lo que no es poco.

Aquella ausencia obligada de Emmanuel Ojeda en el debut contra Arsenal le abrió el camino al juvenil Mateo Tanlongo, pero fue una situación de fuerza mayor. Es que el Kily siempre tuvo muy en claro que el volante central titular del equipo es Ojeda, por eso cuando se recuperó de esa molestia muscular rápidamente recuperó su lugar entre los once, que fue ya en el partido frente a Vélez.

Central3.jpg De la 2ª a la 4ª. Central repitió formación ante Vélez, Boca y Godoy Cruz. Héctor Rio / La Capital

El tramo del torneo en el que esta idea del equipo base se potenció fue justamente desde la segunda a la cuarta fecha inclusive (tres partidos: Vélez, Boca y Godoy Cruz). Allí el Kily, aun con resultados dispares, no se movió un centímetro de sus creencias y siguió adelante con su plan original, que no fue otro que mantener la estructura que imaginó en la previa del inicio del torneo y que, hasta ese momento, había sufrido pequeñísimas variaciones.

Para lo que se venía viendo parecieron “excesivos” esos dos cambios que el técnico metió cuando a Central le tocó viajar a Santiago del Estero. Pero claro, una de las bajas se produjo por la lesión en el tobillo de Ruben y la otra, como se esperaba, tuvo que ver con el ingreso de Komar, a quien aguardaban con los brazos abiertos. Afuera Javier Báez y adentro Luca Martínez Dupuy.

Pero para entender que aquello se trató de una decisión por fuerza mayor hay que prestarle atención a lo que ocurrirá este sábado frente a Barracas Central, donde Marco seguramente recuperará su lugar y donde Komar se mantendrá entre los once. Ellos dos claramente forman parte de esa base que tiene hoy el DT.

Central4.jpg En la 5ª. A Komar ya lo esperaban para jugar y Ruben se lo perdió por lesión. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Lo del rendimiento que haya adquirido el equipo jugando casi siempre con los mismos nombres forma parte también del combo, aunque da para otro tipo de análisis, en el que los parámetros deben ser otros. No obstante, es imposible dejar de mencionar que en relación al respaldo de los nombres, el Kily tuvo todas las herramientas a mano como para haber logrado que su equipo mostrara una mejor performance.

Lo cierto que hasta aquí los misterios respecto a qué decisión podía tomar el Kily en la previa de cada partido no tuvieron demasiado asidero. Siempre hubo una visión clara de parte del entrenador en esto de pensar cuál es ese equipo titular, base, en el que más confía y más allá de la competencia interna que el propio DT resalta cada vez que puede, las apuestas fecha tras fecha nunca rompieron la barrera de la lógica. Por eso, pareciera que debiera ocurrir algo extraño para que el panorama cambie de cara al clásico del domingo 20.