Central: el Kily González confirmó que Marco Ruben estará en el banco frente a River

Hoy, en la habitual rueda de prensa prepartido, el Kily destacó que con el cuerpo técnico "a Marco lo vemos bien, entrenando a la par de sus compañeros. Está convocado, estará en el banco y tiene las mismas posibilidades que todos. Es un jugador no solo importantísimo en lo futbolístico sino en lo que representa en el grupo a nivel humano".

Acerca del choque ante River -que en la primera fecha del certamen perdió ante Estudiantes-, el DT canalla explicó que "no fue una semana tan larga, pero tuvimos tiempo de trabajar. Hemos analizado a River, sabemos cómo enfrenta los partidos pero más alá de los recaudos no debemos olvidarnos de las muy buenas cosas que hicimos contra Argentinos. Es un gran desafío para saber dónde estamos parados".

El Kily González dio a conocer la nómina de jugadores de cara al encuentro de este sábado ante @RiverPlate.

Consultado sobre qué cosas debía repetir el equipo de lo hecho ante Argentinos y que cosas no, el orientador táctico planteó que se debe apostar nuevamente "al protagonismo de ir a buscar el partido con nuestras armas. No podemos ir allá a defendernos, no queremos eso. Debemos exigirnos más, en lo físico, en lo táctico y no repetir el tema de la pelota parada, porque (ante Argentinos) nos cabecearon mucho. Va un poco por ese lado, tenemos que estar a la altura del partido".

Conferencia en vivo de "Kily" González en la previa al encuentro con River

El Kily se mostró preocupado por la lesión sufrida por el volante central Fabián Rinaudo -se rompió el tendón rotuliano de la rodilla izquierda- y destacó que "es una baja muy importante para nosotros", tras lo cual ratificó que si bien cuenta con jugadores "necesitamos más gente para que se dé esa competencia que pretendemos. Por eso estamos buscando variantes con los dirigentes".

Sobre la llegada del delantero Patricio Cucchi, quien hizo las inferiores en el club y llega procedente de Atlético Nacional de Medellín, el entrenador aurizul evaluó: "Es un jugador a quien ya el semestre anterior teníamos en carpeta. Es muy intenso, agresivo y aparte hace goles. Además, es hincha del club y eso lo potencia más. Sé que está feliz de haber llegado al club".