Central Córdoba pasó a los cuartos de final del Reducido y a Argentino le faltó un solo gol

Central Córdoba hizo su parte en el Gabino y dejó en el camino a Juventud Unida, mientras Argentino debía ganarle por tres goles a Leandro N. Alem y fue por dos

Tomás Dopazo se mete con decisión al área de Alem. Argentino dio todo en el Olaeta.

Facundo Marín ya empieza a gritarlo. Es el 1 a 0 de Central Córdoba sobre Juventud Unida.

Central Córdoba avanzó a los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Primera B al vencer a Juventud Unida en el Gabino, mientras que Argentino arañó la hazaña con el insuficiente 2 a 0 sobre Leandro N. Alem en el Olaeta. El Charrúa sueña, el Salaíto le bajó la persiana a la temporada.

Central Córdoba la tenía más fácil, gracias a su triunfo en la ida como visitante por 2 a 1 sobre Juventud Unida. Como si eso fuera poco, jugó un poco más del complemento con uno más por expulsión del 9 del Lobo rojo, Diego Cardozo.

Con la ventaja en el partido de ida, el Charrúa salió tranquilo a jugar la revancha. De movida, a los 2' , Facundo Marin con un remate potente casi abre el marcador.

El local siguió en esa sintonía y a los 7' Lucas, Manochi se metió dentro del área, sacó un tremendo zapatazo y el defensor Paredes mandó el balón al córner. Después, la visita se adelantó y llegó dos veces a los 10' y 17' al arco de Gastaudo.

Con el correr los minutos, el partido cayó en la mediocridad. La visita otra vez llegó con peligro sobre el arco del Matador con los remates de Pereyra y Santa Cruz. Ahí otra vez apareció Gastaudo para salvar la valla local.

La roja al rival y el golazo de Marín

Pero sobre los 42' llegó la grosera infracción del delantero Diego Cardozo sobre Paulo Killer, vio la segunda amarilla y el juez le mostró la roja. Todo a pedir del Matador.

Mucho más cuando a los 4' del complemento recibió el gran pase de Joaquín Messi, entró decidido al área, se sacó de encima la marca y no dudó en sacar un derechazo bajo que se convirtió en el 1 a 0.

Los golazos de Atardo no le alcanzaron a Argentino

A la misma hora, en el Olaeta, Argentino dio todo para revertir el doloroso 0-3 de la ida y se ilusionó con los goles del excharrúa Gonzalo Atardo en el primer tiempo.

A los 20' clavó un hermoso tiro libre abajo, a la derecha del arquero que llegó a tocar, y sobre los 40' terminó una gran jugada colectiva con un enganche bárbaro para su zurda y el remate que se le coló también a la derecha del veterano guardameta de Alem.

En el segundo tiempo Alem demoró todo lo que el árbitro le dejó y llegó a tener tres jugadores en el piso ya en adicional. Al equipo de Gede Martino le ganó la desesperación, llenó de pelotazos el área pero no pudo hacer el tercero que lo llevara a los penales.

Quedó claro que la clasificación la perdió en General Rodríguez.