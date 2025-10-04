La Capital | Ovación | Central Córdoba

Central Córdoba se regaló una importante victoria y sacó boleto a cuartos de final del Reducido en la C

Central Córdoba venció a Juventud Unida con tanto de Facundo Marín. Ahora espera rival, que saldrá entre Deportivo Español y Estrella del Sur

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

4 de octubre 2025 · 21:15hs
Central Córdoba ganó y Tablada fue una fiesta.  El plantel charrúa pasó de fase ante el Lobo Rojo y ahora va por más.

Central Córdoba ganó y Tablada fue una fiesta.  El plantel charrúa pasó de fase ante el Lobo Rojo y ahora va por más.

Central Córdoba se regaló una merecida victoria ante Juventud Unida (1-0), volvió a ganar esta vez en el Gabino Sosa y asísacó boleto para disputar los cuartos de final del cruce que saldrá entre Deportivo Español o Estrella del Sur.

Los gallegos sacaron ventajas por 1 a 0. El pueblo charrúa eufórico por el triunfo despidió con un cerrado aplauso y con un cántico que se hizo sentir en todo barrio Tablada. “Vamos a volver, vamos a volver a la Primera B”.

Facundo Marín figura de Central Córdoba

“Contento por contribuir con el equipo para seguir con el objetivo de poder luchar por el ascenso a la B. Otra vez pude anotar, lo quiero compartir con mis seres queridos y todo Central Córdoba. Ahora se viene otra fase, estamos muy metido y hay que trabajar el doble”, Facundo Marín, autor de los matadores contó sus sensaciones sobre el gran momento que está viviendo con el matador.

En ese sintonía, Córdoba la tenía más fácil, gracias a su triunfo en la ida como visitante por 2 a 1 en el estadio Municipal de San Martín. Como si eso fuera poco, jugó un poco más del complemento con uno más por expulsión del 9 del Lobo rojo, Diego Cardozo por una grosera falta a Paulo Killer.

Central Córdoba salió decidido a liquidar el pleito

Con la ventaja en el partido de ida, el Charrúa salió tranquilo a jugar la revancha. De movida, a los 2’, Marín con un remate potente llegó con peligro al arco de Marcos Jara.

El local siguió en esa sintonía y a los 7’, Lucas Manochi se metió dentro del área, sacó un tremendo zapatazo y el defensor Paredes mandó el balón al córner. Después, la visita se adelantó y llegó dos veces a los 10’ y 17’ al arco de Gastaudo.

Con el correr los minutos, el partido cayó en la mediocridad. La visita otra vez llegó con peligro sobre el arco del Matador con los remates de Pereyra y Santa Cruz. Ahí otra vez apareció Gastaudo para salvar la valla local.

Leer más: Central se juega una ficha fuerte ante River, para tener mucha más banca

Juventud Unida se quedó con diez

Pero sobre los 42’ llegó la grosera infracción del delantero Cardozo sobre Killer, vio la segunda amarilla y el juez le mostró la roja. Todo a pedir del Matador.

En el amanecer del complemento a los 49’, llegó el único tanto del partido por intermedio de Marín, quien entrando al área definió a la derecha de Jara para poner el 1 a 0.

El resto del trámite estuvo de más, los charrúas cuidaron la pelota y contó con varias chances para aumentar pero no tuvo fino para liquidar el pleito. El final llegó, todo el Gabino Sosa fue una fiesta, el publico no paró de aplaudir y equipo se fue ovacionado.

En su hábitat natural. El joven titular de Tablada, Omar Vicente, en un renovado Gabino Sosa. Central Córdoba crece día a día. 

Central Córdoba: "Estamos en un momento muy importante, en lo deportivo y en lo social"

El todoterreno del Matador. Pancho Duré, uno de los puntos altos del equipo de Central Córdoba 

Central Córdoba: "Ganamos la ida, estamos bien pero no debemos relajarnos"

Es una prensa difícil (la de México). Si te quieren joder, te joden. De eso no hay dudas, opinó Gabriel Caballero, quien tuvo a Bielsa como DT en Newells.

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Para adelante. Facundo Marín encara a su marcador. Córdoba dio el primer paso para avanzar de ronda.

Central Córdoba se trajo un valioso triunfo en el inicio del Reducido

