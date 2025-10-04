Central Córdoba se regaló una importante victoria y sacó boleto a cuartos de final del Reducido en la C

Central Córdoba venció a Juventud Unida con tanto de Facundo Marín. Ahora espera rival, que saldrá entre Deportivo Español y Estrella del Sur

Central Córdoba ganó y Tablada fue una fiesta. El plantel charrúa pasó de fase ante el Lobo Rojo y ahora va por más.

Central Córdoba se regaló una merecida victoria ante Juventud Unida (1-0), volvió a ganar esta vez en el Gabino Sosa y asísacó boleto para disputar los cuartos de final del cruce que saldrá entre Deportivo Español o Estrella del Sur.

Los gallegos sacaron ventajas por 1 a 0. El pueblo charrúa eufórico por el triunfo despidió con un cerrado aplauso y con un cántico que se hizo sentir en todo barrio Tablada. “Vamos a volver, vamos a volver a la Primera B”.

“Contento por contribuir con el equipo para seguir con el objetivo de poder luchar por el ascenso a la B. Otra vez pude anotar, lo quiero compartir con mis seres queridos y todo Central Córdoba. Ahora se viene otra fase, estamos muy metido y hay que trabajar el doble”, Facundo Marín, autor de los matadores contó sus sensaciones sobre el gran momento que está viviendo con el matador.

En ese sintonía, Córdoba la tenía más fácil, gracias a su triunfo en la ida como visitante por 2 a 1 en el estadio Municipal de San Martín. Como si eso fuera poco, jugó un poco más del complemento con uno más por expulsión del 9 del Lobo rojo, Diego Cardozo por una grosera falta a Paulo Killer.

Central Córdoba salió decidido a liquidar el pleito

Con la ventaja en el partido de ida, el Charrúa salió tranquilo a jugar la revancha. De movida, a los 2’, Marín con un remate potente llegó con peligro al arco de Marcos Jara.

El local siguió en esa sintonía y a los 7’, Lucas Manochi se metió dentro del área, sacó un tremendo zapatazo y el defensor Paredes mandó el balón al córner. Después, la visita se adelantó y llegó dos veces a los 10’ y 17’ al arco de Gastaudo.

Con el correr los minutos, el partido cayó en la mediocridad. La visita otra vez llegó con peligro sobre el arco del Matador con los remates de Pereyra y Santa Cruz. Ahí otra vez apareció Gastaudo para salvar la valla local.

Juventud Unida se quedó con diez

Pero sobre los 42’ llegó la grosera infracción del delantero Cardozo sobre Killer, vio la segunda amarilla y el juez le mostró la roja. Todo a pedir del Matador.

En el amanecer del complemento a los 49’, llegó el único tanto del partido por intermedio de Marín, quien entrando al área definió a la derecha de Jara para poner el 1 a 0.

El resto del trámite estuvo de más, los charrúas cuidaron la pelota y contó con varias chances para aumentar pero no tuvo fino para liquidar el pleito. El final llegó, todo el Gabino Sosa fue una fiesta, el publico no paró de aplaudir y equipo se fue ovacionado.