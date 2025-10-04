Regional del Litoral de rugby: Duendes se metió en la semifinales y Gimnasia se acercó

Duendes obtuvo un trabajoso triunfo en Paraná que le valió el boleto, Gimnasia ganó en Venado Tuerto y Old Resian perdió terreno a dos fechas del final

Scrum para Duendes en Paraná. Difícil triunfo ante Rowing para aferrarse a la clasificación en el Regional del Litoral.

En el regreso del Regional del Litoral de rugby, Copa Banco Macro, luego de un parate de dos semanas, Duendes obtuvo un valioso y trabajado triunfo en Paraná que lo clasificó a la semifinales, mientras que Gimnasia también ganó y se acomodó. Perdieron Santa Fe RC ante el líder Jockey Club y perdió terreno Old Resian.

La definición del Torneo del Interior, en que Duendes se quedó en semifinales, interrumpió por dos semanas la disputa del Regional, que volvió con todo . Por la 16ª y antepenúltima fecha, cinco equipos dieron todo por posicionarse y justamente el de barrio Las Delicias logró el tercer pasaporte. Falta uno solo.

El primer clasificado fue Jockey Club de Rosario, que se vio sorprendido por el ímpetu de un Santa Fe Rugby , necesitado de la victoria y que de hecho le iba ganando en el primer tiempo. Pero el puntero se recuperó y venció 48 a 24.

El otro clasificado es Estudiantes de Paraná, que impuso autoridad para vencer a Old Resian, que también precisaba ganar para no perder el tren de la ilusión. Fue por un contundente 56 a 26.

Mientras que Duendes, que llegó más holgado, se encontró con un duro Rowing. Los paranaenses, con chances mínimas hasta ahí, le hicieron las cosas muy difíciles y el Fantasma lo pudo definir al final. Fue 36 a 24.

Gimnasia hizo lo previsible y derrotó al colista Jockey Club en Venado Tuerto. Aunque tampoco le fue fácil y el 27 a 20 así lo atestiguó. Mantiene el cuarto lugar y se despegó de Santa Fe RC. Quedó libre CRAI.

Posiciones en el Regional del Litoral

Jockey Club (R) 64; Estudiantes 56; Duendes 48 (clasificados); GER 41; Santa Fe RC 36; Old Resian 35; Rowing 31; CRAI 24 y Jockey Club (VT) 4.

Las últimas dos fechas que vienen

Fecha 17: 11/10: Duendes-Old Resian; GER-Rowing; Santa Fe RC-Jockey (VT); CRAI–Jockey (R). Libre: Estudiantes.

Fecha 18: 18/10: Jockey (VT)-CRAI; Rowing-Santa Fe RC; Old Resian-GER; Estudiantes-Duendes. Libre: Jockey (R).