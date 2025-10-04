Atlético del Rosario impuso autoridad a un entusiasta Deportiva Francesa y el sueño del regreso crece

Plaza Jewell no la tuvo fácil en el Pasaje Gould, aunque le terminó ganando con amplitud a Deportiva Francesa para acercarse al retorneo al Top 14 de la Urba

Festejo de Atlético del Rosario ante Deportiva Francesa que lo acerca al sueño del pronto regreso a la primera división de la Urba.

Atlético del Rosario dio un paso al retorno a la primera división del rugby de la Urba , con un triunfo cómodo en las cifras pero difícil en el desarrollo ante Deportiva Francesa . El que llegó como el otro líder, Los Matreros, también ganó y por punto bonus. Mientras que el tercero Champagnat venció pero no sumó el extra.

A dos fechas del final del torneo de Primera A todo está que arde. Los Matreros cuentan con 83 puntos y Atlético del Rosario quedó con 82 ya que no pudo hacer punto bonus, mientras que Champagnat quedó con 78. Entre ellos se dirimirán los dos ascensos directos y los rosarinos tienen una enorme ventaja.

Es que en la última fecha Champagnat recibirá a Los Matreros, por lo tanto un triunfo de Atlético del Rosario en la próxima jornada en la visita a San Andrés puede darle el pasaporte a primera.

Por supuesto, habrá que ver qué pasa con Los Matreros v. Olivos y Hurling v. Champagnat. Si no lo consigue el próximo fin de semana, Plaza tendrá la mesa servida en la última fecha, de local ante el penúltimo Universitario de La Plata .

Lo primero es lo primero para Atlético del Rosario

La lucha será dura hasta el final y nadie regala nada. No lo hizo Deportiva Francesa, pese a que ya no pelea por nada. Le hizo un duro partido, tanto que a menos de 5 minutos para el final estaba a solo 6 puntos de diferencia. Un try y una conversión podían haberle dado la victoria.

Pero ahí surgió el temple de Atlético del Rosario, que fue por más y en los últimos minutos clavó dos try para terminar un 55 a 37 que no dijo todo lo que fue el partido. De hecho, el primer tiempo finalizó 25 a 19 para los rosarinos y sobre los 16' del segundo lo perdían 32 a 31.

Mientras, Los Matreros también hizo su parte y venció en la cancha de Hurling por 47 a 25. Mucho más le costó a Champagnat de local, que derrotó a San Cirano 32 a 29, sufriendo en el final ante un rival que buscaba meterse en la conversación y que hoy disputa los play in por el tercer cupo en el Top 14 2026.

A su vez, Pueyrredón venció por 40-19 a Olivos, Pucará le ganó 29-24 a San Andrés, Curupaytí derrotó por 35-31 a Lomas Athletic y San Albano igualó 42-42 frente a Universitario de La Plata.

Posiciones: Los Matreros 83; Atlético del Rosario 82 (hoy ascenderían); Champagnat 78; San Cirano 69; Pueyrredón 68 (en play in junto con Buenos Aires, el último del Top 12); Pucará 66, Curupaytí57; Hurling 55; San Andrés 48; Lomas 47; Olivos 42; Dep. Francesa 42; Universitario 32 y San Albano 25.

Los últimos clasificados del Top 12 de la Urba

SIC y Newman lograron los últimos boletos al Final Four del Top 12 de la Urba, la Copa Banco Macro. Los de San Isidro vencieron 19 a 15 a Regatas Bella Vista y el Cardenal perdió con el clasificado CASI 26 a 16 y clasificó pese a que le sigue llevando 5 puntos a Los Tilos (venció de visitante 18 a 19 a San Luis), por los partidos entre ellos.

Los otros resultados de la penúltima fecha fueron: Alumni 50, La Plata 19; CUBA 42, Buenos Aires 23 y Belgrano 43, Hindú 27.