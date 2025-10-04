La Capital | Ovación | Atlético del Rosario

Atlético del Rosario impuso autoridad a un entusiasta Deportiva Francesa y el sueño del regreso crece

Plaza Jewell no la tuvo fácil en el Pasaje Gould, aunque le terminó ganando con amplitud a Deportiva Francesa para acercarse al retorneo al Top 14 de la Urba

4 de octubre 2025 · 18:03hs
Festejo de Atlético del Rosario ante Deportiva Francesa que lo acerca al sueño del pronto regreso a la primera división de la Urba.

Marcelo Bustamante

Festejo de Atlético del Rosario ante Deportiva Francesa que lo acerca al sueño del pronto regreso a la primera división de la Urba.

Atlético del Rosario dio un paso al retorno a la primera división del rugby de la Urba, con un triunfo cómodo en las cifras pero difícil en el desarrollo ante Deportiva Francesa. El que llegó como el otro líder, Los Matreros, también ganó y por punto bonus. Mientras que el tercero Champagnat venció pero no sumó el extra.

A dos fechas del final del torneo de Primera A todo está que arde. Los Matreros cuentan con 83 puntos y Atlético del Rosario quedó con 82 ya que no pudo hacer punto bonus, mientras que Champagnat quedó con 78. Entre ellos se dirimirán los dos ascensos directos y los rosarinos tienen una enorme ventaja.

Es que en la última fecha Champagnat recibirá a Los Matreros, por lo tanto un triunfo de Atlético del Rosario en la próxima jornada en la visita a San Andrés puede darle el pasaporte a primera.

Por supuesto, habrá que ver qué pasa con Los Matreros v. Olivos y Hurling v. Champagnat. Si no lo consigue el próximo fin de semana, Plaza tendrá la mesa servida en la última fecha, de local ante el penúltimo Universitario de La Plata.

Lo primero es lo primero para Atlético del Rosario

La lucha será dura hasta el final y nadie regala nada. No lo hizo Deportiva Francesa, pese a que ya no pelea por nada. Le hizo un duro partido, tanto que a menos de 5 minutos para el final estaba a solo 6 puntos de diferencia. Un try y una conversión podían haberle dado la victoria.

>>Leer más: Una victoria impostergable de Atlético del Rosario, que lo acerca al regreso a primera división de la Urba

Pero ahí surgió el temple de Atlético del Rosario, que fue por más y en los últimos minutos clavó dos try para terminar un 55 a 37 que no dijo todo lo que fue el partido. De hecho, el primer tiempo finalizó 25 a 19 para los rosarinos y sobre los 16' del segundo lo perdían 32 a 31.

Mientras, Los Matreros también hizo su parte y venció en la cancha de Hurling por 47 a 25. Mucho más le costó a Champagnat de local, que derrotó a San Cirano 32 a 29, sufriendo en el final ante un rival que buscaba meterse en la conversación y que hoy disputa los play in por el tercer cupo en el Top 14 2026.

A su vez, Pueyrredón venció por 40-19 a Olivos, Pucará le ganó 29-24 a San Andrés, Curupaytí derrotó por 35-31 a Lomas Athletic y San Albano igualó 42-42 frente a Universitario de La Plata.

Posiciones: Los Matreros 83; Atlético del Rosario 82 (hoy ascenderían); Champagnat 78; San Cirano 69; Pueyrredón 68 (en play in junto con Buenos Aires, el último del Top 12); Pucará 66, Curupaytí57; Hurling 55; San Andrés 48; Lomas 47; Olivos 42; Dep. Francesa 42; Universitario 32 y San Albano 25.

Los últimos clasificados del Top 12 de la Urba

SIC y Newman lograron los últimos boletos al Final Four del Top 12 de la Urba, la Copa Banco Macro. Los de San Isidro vencieron 19 a 15 a Regatas Bella Vista y el Cardenal perdió con el clasificado CASI 26 a 16 y clasificó pese a que le sigue llevando 5 puntos a Los Tilos (venció de visitante 18 a 19 a San Luis), por los partidos entre ellos.

Los otros resultados de la penúltima fecha fueron: Alumni 50, La Plata 19; CUBA 42, Buenos Aires 23 y Belgrano 43, Hindú 27.

Atlético del Rosario debe seguir luchando por el ascenso. Ahora visita a Lomas, que lo venció en el Pasaje Gould.

Atlético del Rosario entra en la recta final por el ascenso al Top 14 de la Urba

Scrum para Duendes en Paraná. Difícil triunfo ante Rowing para aferrarse a la clasificación en el Regional del Litoral.

Regional del Litoral de rugby: Duendes se metió en la semifinales y Gimnasia se acercó

Facundo Marín ya empieza a gritarlo. Es el 1 a 0 de Central Córdoba sobre Juventud Unida.

Central Córdoba pasó a los cuartos de final del Reducido y a Argentino le faltó un solo gol

En la cancha que juegue, Di María es un foco de atención. En el Gigante los hinchas canallas lo ovacionan a rabiar.

El Gigante de Arroyito se ilumina con la presencia de cuatro campeones del mundo

