Central Córdoba dejó escapar una chance ante Berazategui

Central Córdoba se quedó masticando bronca después del empate que sumó ante Berazategui 1-1, líder de la Primera C . Los charrúas hicieron todo el gasto para quedarse con los tres puntos pero la falta de definición en los metros finales y las atajadas del golero visitante Adrián Leguizamón lo privaron de quedarse con una victoria que los hubiesen dejado muy bien posicionados en la lucha por el primer puesto del torneo Apertura en la cuarta categoría de la AFA.

Después del paso en falso que había dado ante Argentino de Merlo cuando perdió por 1 a 0 en el oeste bonaerense, el matador tenía la gran chance de revertir el panorama ante el puntero de la C.

Desde el inicio, la visita le copó el mediocampo y le manejó el trámite. En ese lapso, el líder llegó con peligro, a los 17’ con el zapatazo de Pombo y Giroldi en gran reacción mandó el balón al córner.

Y en la segunda incursión, a los 18’, llegó el perfecto centro de Montero al corazón del área local y Franco Niell de cabeza estampó el 1-0 para Berazategui.

El matador sintió el impacto y fue por la igualdad. Contó con cuatro situaciones claras para igualar pero la falta de definición y las tapadas de Leguizamón se lo negaron.

La igualdad llegó a los 33’ después de una gran jugada de Gonzalo Gómez dentro del área, que fue derribado por Pastoriza, el árbitro Pafundi sancionó penal y Paulo Killer canjeó por gol para establecer el 1-1.

Después del empate, los locales fueron por más y contaron con dos posibilidades para aumentar pero otra vez apareció la figura de Leguizamón para quedarse con los embates del matador.

En el segundo tiempo, el local salió decidido a ganar el partido y contó con 5 situaciones muy claras para quedarse con el triunfo pero sus delanteros no estuvieron finos en los metros finales.

Central Córdoba hizo todo para ganarle a Berazategui pero solo le faltó el gol y se quedó con bronca por la igualdad en un tanto.

Paulo Killer: “Hicimos todo para ganar”

En medio de la bronca por no haber cosechado los 3 puntos ante el líder de la C, Paulo Killer fue al grano. “Entramos dormidos y después del tanto de Berazategui el equipo sintió el impacto, creamos varias situaciones de peligro y no estuvimos finos en la definición. Hicimos todo para ganar”, dijo el capitán charrúa.