Central en Chile: las primeras conclusiones tras los amistosos

La estadía de Central en La Serena llegó a su fin y al canalla le queda un largo camino por desandar hasta el comienzo del torneo local, incluso en el medio habrá otro pequeño trayecto en suelo chileno, con dos ensayo más. Estos dos encuentros que disputó Central en Coquimbo seguramente no son determinantes, en ningún aspecto, pero sí comienzan a dar un pantallazo sobre el lugar en el que está parado el equipo, con algunas primeras conclusiones que comienzan a aparecer, sin necesidad de forzar esa búsqueda. A esta equipo le faltan no menos de cuatro o cinco jugadores titulares. Esa es una de las primeras aseveraciones que se pueden hacer sin temor a equivocaciones. Y no se trata de que lo que falta es esa cantidad de refuerzos (algún sí siguen siendo necesario), sino que hay nombres propios que todavía no estuvieron, al menos desde el arranque y que se estima están en cabeza de Miguel Angel Russo para la base de lo que vendrá. Y de a poco el equipo ingresará en una etapa en la que Russo comenzará a tener el material de análisis suficiente como para empezar a determinar quién ganó terreno en la pretemporada y de quién se quedó a mitad de camino.