Central: Broun y Mallo serán el centro de la escena de cara a Talleres

El arquero padece un problema en un tendón de la rodilla y el zaguero central no juega desde la revancha ante Fortaleza por un desgarro en el aductor

Desde el club nunca hubo parte médico sobre la lesión y aun sin que se informe, lo que trascendió este fin de semana es que no le será nada fácil a Broun poder estar en cancha el próximo domingo. Hay quienes lo ponen muy en duda y, está claro, en caso de no poder estar presente su puesto será ocupado por Axel Werner .

La situación de Mallo

Toda la semana pasada el Canalla trabajó en total hermetismo y no hubo información oficial respecto a cómo viene la recuperación de Mallo, quien hace desde el partido en Brasil ante Fortaleza (21/8) que no juega.

Malloss.jpg El uruguayo Facundo Mallo, pilar en Central. No juega desde la revancha en Brasil, ante Fortaleza.

Una lesión de este estilo demanda una recuperación de alrededor de tres semanas y desde ese punto de vista el uruguayo podría ser tenido en cuenta. Es que de aquel día en el norte de Brasil a este domingo habrán pasado 27 días.

Por supuesto la idea será no arriesgarlo, pero Lequi sabe lo importante que sería tener a Mallo en el equipo, ya que es uno de los habituales titulares. En caso de que no pueda jugar, ese lugar seguirá en poder de Miguel Barbieri. Igual, Barbieri podría mantenerse entre los once ya que Carlos Quintana tampoco estará disponible por una ruptura parcial de la fascia plantar del pie derecho. En el último partido ante Boca, ese puesto fue ocupado por el juvenil Juan Giménez.

Por lo demás, Coronel será baja por varias semanas y es por eso que el Gitano Martínez tiene todos los boletos para volver.

Ruben recuperado

Y también habrá que prestarle atención a lo que suceda en la ofensiva, donde Marco Ruben ya está recuperado (ingresó en el segundo tiempo ante Boca).

Lequi debe definir, en caso de mantener el esquema y apostar nuevamente con un solo punta, si mantiene a Enzo Copetti o si le da pista al histórico goleador canalla.

Un probable para el domingo: Jorge Broun o Axel Werner; Damián Martínez, Facundo Mallo o Juan Giménez, Miguel Barbieri y Agustín Sández; Franco Ibarra y Mauricio Martínez; Jonatan Gómez, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti o Marco Ruben.

El femenino

Central volvió a perder, esta vez 1-0 de visitante frente a Independiente y se complica con el descenso, donde ocupa los cuatro últimos lugares de la general. Mientras, Newell’s igualó en el Coloso 0-0 con el campeón del Apertura Boca.