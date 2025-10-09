La Capital | Ovación | Russo

Castellano recordó el apoyo de Russo durante su enfermedad y contó que lo visitó hace dos días

El exarquero de Central transitó la misma enfermedad que Miguel. "Miguel me recomendaba sus médicos, se interesó mucho en mí", contó

9 de octubre 2025 · 10:43hs
Gracias por tantos momentos compartidos

"Gracias por tantos momentos compartidos, por tus enseñanzas, por tu respeto, por el amor a la profesión", expresó el Rifle Hernán  Castellano.

Si hubo algo que hizo Miguel Ángel Russo es lograr que todos en el fútbol le sintieran cariño. Su manera de ser, amable y en todo momento con una sonrisa a pleno, llevó a hacerse querer. Y ni qué hablar de aquellos a los que dirigió y con los que mantuvo relación con el paso de los años. Uno de ellos es Hernán "Rifle" Castellano, el exarquero con el que mantuvo contacto con el paso del tiempo y hasta recibió la recomendación del entrenador cuando tuvo que lidiar con una dura enfermedad. "Cuando me diagnosticaron cáncer de próstata, Miguel me recomendaba sus médicos, se interesó mucho en mí", recordó el exjugador de Central, entre otros tantos.

El fallecimiento de Russo este miércoles generó una conmoción en el mundo futbolero más allá de que se sabía de antemano del estado de salud complicado que atravesaba, pero su partida motivó a innumerables muestras de cariño hacia el que fuera en el último tiempo el entrenador de Boca. Miguel intentó seguir dirigiendo hasta último momento a pesar de su estado de salud. "Fue una persona muy dedicada al trabajo, no dejaba nada al azar. Muy simple. Murió de esa forma, luchando por su profesión. Por suerte fui a verlo hace 2 días a su casa, en Buenos Aires, y quería ir a trabajar", contó el Rifle en una charla con LT8.

Russo, quien dirigió a Central y se convirtió en un ídolo de la entidad, muchas veces fue una persona de confianza de Castellano y hasta le brindó una palabra a modo de consejo sobre el camino a seguir tras el retiro de la actividad. El DT tenía un conocimiento amplio y era un hombre de consulta para muchos. No sólo de trabajo, sino también por temas de salud.

La enfermedad de Castellano

A fines de 2019, el Rifle tuvo que dejar la actividad en Central como entrenador de arqueros debido a una intervención quirúrgica en Chile por cáncer de próstata, la misma enfermedad que transitó Russo.

"Cuando me diagnosticaron cáncer de próstata, Miguel me recomendaba sus médicos, se interesó mucho en mí. Al día siguiente de su último partido en Rosario dirigiendo a Boca, me llamó para tomar un café", contó el axarquero, que también en su momento recibió un llamado de Julio Alberto Zamora, quien sufrió un infarto cerebral en 2017, justo cuando era el entrenador de Real Potosí.

Castellano también utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de manera sentida de Miguel. "Me quedo con esa sonrisa abrazando a tu nieto después de salir campeón. Gracias por tantos momentos compartidos, por tus enseñanzas, por tu respeto, por el amor a la profesión que hasta el ultima día de tu vida la cuidaste y la defendiste. Que descanses en paz, Miguel", publicó.

