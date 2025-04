Caruso Lombardi recordó lo que le preguntó Eduardo López: "¿Te bancás dirigir a Newell's?"

El exentrenador de Newell's contó en el canal de Youtube AZZ el momento en que fue elegido por López. "El día que me contrató venía de perder 4 a 0 con Argentinos Juniors. Lo fui a ver a un hotel", comenzó el relato el verborrágico técnico, hoy alejado de la actividad por su pelea con el titular de la AFA, Claudio Tapia, según reconoció en varias oportunidades.

"Estaba solo en el quinto piso. Le pregunté si era López. Estaba fumando cuatro cigarrillos a la vez, tenía uno en cada dedo. Me dijo «¿vos te la bancás dirigir a Newell's?». Ni buenas noches me dijo. Y le contesté: «¿Vos podés estar peor, si son un desastre?». «Mañana te espero», me respondió. Veinte segundos tardé en arreglar", resumió Caruso sobre el cónclave que mantuvo en 2007.