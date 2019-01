"Zampedri se queda en Central ". Así lo confirmó el vicepresidente primero, Ricardo Carloni, que explicó que la comisión directiva arribó a esta definición "por la falta de tiempo para contratar a otro delantero de nivel". Independiente había formalizado una propuesta económica por casi 3 millones de dólares "limpios" que hoy finalmente fue rechazada. El jugador se retiró del entrenamiento.

"Respetamos al jugador y al representante con el que tenemos un muy buen diálogo, entendemos su posición pero resolvimos de manera unánime no venderlo, estamos enfocados en lo deportivo y tenemos muchas cosas por jugar muy importantes", afirmó Carloni pasadas las 11 de la mañana.

Carloni argumentó que los dirigentes arribaron a esta definición porque la propuesta de Independiente fue acercada sobre la hora. "Lo que sucedió es que esta propuesta llegó mejorada hace 48 horas, muy cerca del cierre de libro de pases y no teníamos margen para traer a otro jugador, no hay forma, no dan los tiempos, no podíamos encontrar otro delantero de ese nivel".





"Lógicamente sabemos que era un contrato muy importante para el jugador y también una propuesta muy importante para el club, y eso lo valoramos, lo vamos a resarcir con el jugador con el que no tenemos deuda ni de sueldo ni de premios", aaclaró en TyC Sports.

Respecto al malestar del delantero que quería emigrar, dijo: "Lo apreciamos desde lo futbolístico y desde lo personal, entendemos la posición de todos, y vamos a hacer lo posible para que el jugador esté tranquilo, y continúe bien en la institución".

Cuando el jugador fue notificado de la definición, decidió irse de la práctica que se estaba desarrollando en Arroyo Seco.