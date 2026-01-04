Central: Caramelo Martínez será uno más, pero su futuro dependerá de lo que diga Jorge Almirón

El volante central volvió del préstamo en Unión y debe presentarse a la pretemporada. El nuevo entrenador canalla decidirá si lo tiene en cuenta

Central está a un día de juntar toda su tropa para comenzar con la pretemporada y lo hará con la particularidad de que habrá un nuevo entrenador: Jorge Almirón . Por el momento no aparecieron caras nuevas como refuerzos, aunque sí algunas ya conocidas que volvieron de sus préstamos en otros clubes. Uno de ellos es Mauricio Martínez , un jugador al que el flamante técnico canalla podría evaluar.

Suele ocurrir que a los futbolistas que vuelven después de un año de algún otro club porque fueron cedidos les cuesta hacerse nuevamente un lugar en la consideración del entrenador. Pero cada tanto se presenta un escenario que rompe el molde.

Caramelo Martínez viene de jugar la última temporada en Unión, donde tuvo mucha continuidad y desde lo futbolístico al menos llega con ritmo de competencia. ¿Qué es lo peor que puede suceder, en este caso para el futbolista? Que ya desde el primer día Almirón decida que no va a ser tenido en cuenta y que se lo mande a entrenar a otra cancha, solo con algunos futbolistas más.

A priori, Martínez tiene alguna ventaja y es que conoce a la perfección lo que es jugar en Central, por aquellos dos pasos que ya tuvo en el club, uno en el que pasó por las manos del Chacho Coudet, Paolo Montero y Leo Fernández , y el otro, cuando regresó por pedido de Miguel Ángel Russo (venía de Liga Deportiva Universitaria de Quito). Ariel Holan fue quien le abrió las puertas del club para que se fuera.

En este último dato está justamente el nudo de la cuestión y la diferencia que apareció por el cambio de técnico. De haber seguido Holan, Caramelo seguramente no hubiese tenido lugar en el equipo porque fue ese mismo técnico el que decidió no tenerlo en cuenta.

Pero Holan ya no está en Central y el responsable del primer equipo es Almirón. No hay nada que garantice que el técnico vaya a pedir que Martínez se quede, pero podría ser que lo evalúe durante algunos días antes de tomar una decisión. Salvo, se insiste, que ya tenga en mente el grupo de jugadores con los que trabajará y que no figure en esa lista.

Pude cumplir más de una función

Caramelo es un jugador que puede desempeñarse en más de una función. Su posición natural es la de volante central, donde hoy en el Canalla están Franco Ibarra y Federico Navarro, pero también suele jugar como marcador central. Allí Central está en busca de un refuerzo.

Lo que abre cierta expectativa también es lo que en su momento Martínez generó en Central, con un interés muy concreto. Porque no sólo se lo fue a buscar como refuerzo para potenciar al por entonces equipo de Russo, sino porque se le firmó un contrato por tres años.

Jugó todo el 2024, primero con Russo, después con Lequi y también lo hizo con Holan. Es más, cuando el Profesor tomó las riendas del equipo lo hizo en el final de la temporada 2024, con cinco partidos por delante (Estudiantes, Central Córdoba, Racing, River y Belgrano), y hubo muy poquitos jugadores que actuaron en todos esos encuentros como titular. Uno de esos futbolistas fue nada menos que Martínez. En prácticamente todos los partidos lo hizo como zaguero central, aunque en alguna que otra ocasión también jugó como volante.

Ariel Holan no lo tuvo en cuenta

Lo cierto es que llegó el receso, el rearmado del plantel y de inmediato la decisión de que Holan no iba a tener en cuenta a unos cuantos futbolistas, entre ellos a Martínez (otro fue Miguel Barbieri).

Fue así como llegó la posibilidad del préstamo por un año a Unión, club en que Martínez inició su carrera. En el Tatengue jugó mucho y siempre fue un futbolista clave, tanto para el Kily González como para Leonardo Madelón, los dos técnicos con los que trabajó en 2025. Entre Copa Sudamericana, Copa Argentina, torneo Apertura y Clausura, disputó 38 partidos, una cantidad más que importante.

No existe ningún indicio sobre la determinación que tomará Almirón una vez que sea presentado al plantel, pero sí es un hecho que Martínez será uno más en el grupo. Lo que ocurra de ahí en más dependerá de la decisión que tome el nuevo entrenador.