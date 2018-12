Camacho: "Campeón hay uno solo y quedamos en la historia"

Se lo escucha feliz. Relajado. "Cerramos un año redondo, ganando clásicos y un título", comienza relatando distendido Washington Camacho mientras prepara unos mates bien uruguayo para acompañar la tarde y ver perder el sol en el horizonre rosarino. "Lo que soñábamos se nos terminó dando", suelta de manera espontánea el medioampista de Central, quien está flanqueado por su esposa Ximena y su pequeña hija Naomi. "Campeón hay uno sólo y quedamos en la historia. Hicimos historia", dijo antes de incursionar en varios temas en una entrevista a solas con Ovación luego de la conquista de la Copa Argentina que terminó con casi 23 años de sequía en Arroyito.

¿Se puede decir que te sacaste la espina por la final perdida contra River hace dos años?

No sé si tomar este título como una revancha, pero conseguimos algo muy lindo que se nos venía postergando. Disfrutamos mucho este momento. Sobre todo los que estamos hace un tiempito en el club. Y ni hablar de jugadores como José Luis (Fernández), el Chaco (Herrera), Pachi (Carrizo) o Marco (Ruben), quienes llevan más tiempo acá. Si bien todo el grupo tenía muchísimas ganas de coronar algo, la verdad es que me llena de orgullo que jugadores como Marco o el Chaco, quienes son de la casa y se quisieron quedar para obtener un sueño, lograron lo que tanto querían. Es que el fútbol es muy difícil salir campeón. Sin embargo, nosotros lo conseguimos.

¿Por qué tuvieron un semestre tan irregular en la Superliga y anduvieron bien en la Copa?

Se fue dando. En el torneo local tuvimos un gran arranque. Creo que fue el mejor en mucho tiempo. Pero luego por esas cosas del fútbol el equipo fue bajando el nivel y nos costó seguir en ritmo. Perdimos confianza pese a que sabíamos que la Copa era otro torneo muy distinto. Sin embargo, el objetivo estaba claro aunque en un momento estábamos preocupados por cómo estábamos en Superliga.

¿Ese momento delicado fue en la previa ante Newell's en Sarandí, ya que era un partido definitorio para cualquiera de los dos?

Sí, ahí nos jugábamos muchas cosas. Sobre todo la mayoría de los que estábamos en el club. Lo que pasaría en cancha iba a marcar después muchas cosas para cualquiera de dos equipos también. Era como un punto de quiebre. De hecho, ellos se quedaron a los pocos días sin entrenador y muchos jugadores fueron resistidos. En esta ciudad, perder un clásico y quedar eliminado por una copa, hace que todo se viva distinto y deja después muy poco margen para el error.

¿Cómo tomás que la gente te resistió en su momento y luego terminó aplaudiéndote?

Para no ser hipócrita debo confesar que a nadie le gusta que la gente repruebe a otra. Pero todo tiene que ver con la realidad y con los momentos. También sabía que la gente estaba disconforme en su momento porque no estaba pasando por un buen momento. En ese aspecto soy autocrítico y tengo también claro que el equipo no venía bien. Obviamente todos entramos a una cancha a ganar. Más ganadores que los jugadores no va a haber. Sucede que las cosas pueden o no salir bien. Pero el hincha terminó viendo que este equipo tiene mucho para dar. Hay varios chicos que se están adaptando. Hay que llevarlos despacio porque no podemos tirarles toda la responsabilidad. Para eso estamos nosotros, los más grandes.

¿Coincidís con Ortigoza, quien dijo que algo iban a ganar porque se había formando un gran grupo?

El Gordo es un ganador. Siempre tiene en mente salir campeón o quedar en la historia del club que esté. Le pasó en Argentinos, San Lorenzo y jugó en la selección (Paraguay). Tiene mucha jerarquía y le hizo muy bien al equipo, al igual que Caruzzo. Tenía razón Orti. Lo bueno es que pudimos lograr esta Copa porque el que queda siempre en la historia es el que gana algo.

De hecho, Central perdió tres y no se veía otra cosa que fracasos.

Tal cual. Y esas son cosas que te marcan. Pero todos queremos ganar siempre. Lo que pasa es que uno sólo lo logra. En la Copa Argentina participaron como cien equipos y llegamos dos. En la Libertadores pasó algo similar. Boca y River también jugaron la Copa Argentina y quedaron afuera. Eso habla de que Central hizo bien las cosas. No hay que quitarle mérito a lo que hizo porque es muy difícil salir campeón.

¿Ya te cayó la ficha que saliste campeón con Central?

Uno va tomando dimensión de lo que logramos con el correr de los días. Muchos familiares, que están en Uruguay, se siguen sorprendiendo por los festejos de la gente. Mi nena Naomi anda todo el día con la camiseta puesta y medalla colgada. De hecho, ayer (domingo) mientras vivíamos la fiesta en el Gigante me dijo «papá, esta cosa no me la voy a olvidar más en mi vida», y eso me llenó de orgullo además como padre. Y en definitiva tiene razón. Es un momento que durará toda la vida.

¿En quién pensás en este momento tan especial?

En la gente que siempre está a mi lado. Familia, amigos, pero sobre todo mi esposa Xi- mena e hija. Siempre están. Siempre me escuchan o bancan. Son las que toleran todo. Por eso este gran momento y festejo es para ellas.

¿Comprendés que ya sos parte de la historia grande de Central, ya que cortaron una sequía de casi 23 años sin títulos?

Sí, y es impresionante lo que hicimos. Sé además que por acá pasaron muchos grandes jugadores y no pudieron conseguir esto. Por eso es que me siento orgulloso con el grupo. Le dimos un título al club y la historia va a marcarnos. Central necesitaba esto. Ojalá esta Copa haya sido el punto de partida de ahora en más.

Entonces, ¿fue el semestre perfecto, ya que ganaron los clásicos y cerraron el año con la Copa debajo del brazo?

Sin dudas fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Haber dejado además en el camino a Newell's hizo que el título de campeón se valore mucho más y tome más dimensión. No fue un partido más ese que jugamos en cancha de Arsenal. Lo van a recordar los dos clubes por siempre. Esta Copa Argentina tuvo todos los condimentos que tenía que tener.

¿Qué le decís a tu familia o un amigo de lo significa el mundo Central?

A veces cuesta explicarlo porque se vive todo con mucha pasión. Incluso un día mi viejo fue a la cancha y cuando nos vimos me dijo «esto es peor de los que nos decías». Sucede que el que vive acá no se da cuenta, pero el que es de afuera lo siente. También hay que ser realistas y hay cosas feas que no deben pasar como las amenazas que tuvo el Chaco (Herrera). Eso no ayuda en nada. No es folclore. La gente debería ir a la cancha a disfrutar. Y que festeje el que gane. No se necesita que muera nadie porque se perdió un partido. Estamos de un deporte, nada más. Por eso ahora hay que destejar este título porque nos costó mucho y es muy valioso para todo el hincha de Central.

¿Cómo definirías este título?

Me quedará muy marcado porque es el primero. Es especial. Con Defensa logramos el ascenso, pero esto es diferente. Tenemos la medalla y la estrella. Y eso no me lo quita nadie.

¿Qué mensaje le dejarías al hincha?

Que disfrute y que siempre trabajamos para darle alegrías. Ahora habrá que renovar la ilusión y saber que vienen cosas muy lindas por delante. Y que campeón hay uno sólo, y quedamos en la historia.