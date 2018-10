Cabezas no podrá volver

En problemas. Cabezas parecía recuperado del desgarro en el aductor, pero acusó una sobrecarga y no estará frente a Boca.

Sebastián Suarez Meccia

Para lo que fue la dura derrota ante Unión, las dos semanas que hubo en el medio y el peso del rival que se viene, Boca, son demasiados problemas los que tiene Bauza para armar el equipo que el sábado se presentará en la Bombonera. El técnico tiene prácticamente definidos algunos de los retoques que venía pergeñando, pero le aparecieron algunos contratiempos, especialmente en la defensa. En realidad el inconveniente es con un solo jugador, pero eso podría desembocar en alguna modificación más.



Oscar Cabezas tenía todos los boletos para retornar tras la lesión que había sufrido ante Defensa y Justicia, pero es casi un hecho que esperará una semana más. Esto se debe a que ayer acusó una pequeña sobrecarga en el aductor que se había desgarrado y es por eso que el cuerpo técnico tiene definido que le dará unos días más de descanso para que cuando le toque volver sea al ciento por ciento de sus posibilidades físicas. Con Parot en condiciones (ver página 5), las alternativas serían Ortiz como central o Elías Gómez en el lateral, con el chileno de seis.



¿Otra? Arismendi directamente como segundo marcador central, algo que ayer no fue probado. Por lo demás, Lovera tiene un pie adentro del equipo (ver aparte) y Zampedri será el centrodelantero debido a que Ruben es otro de los futbolistas que tiene muchas chances de quedarse afuera de los 18. Ayer el capitán volvió a entrenarse aparte, por lo que se descarta que no será titular.

Ayer se cumplió justamente un mes de la lesión que Cabezas sufrió en el Gigante ante el Halcón de Varela y fue el día en el que las chances de que pudiera retornar al equipo quedaron truncas. Hoy será evaluado nuevamente para ver cómo evolucionó pero la idea del cuerpo técnico y también del jugador es no arriesgar.

En el ensayo táctico del martes el colombiano estuvo entre los titulares, pero ayer llegó al entrenamiento con algún síntoma de molestia. Lo que trascendió es que el defensor no tiene dolor en la zona, sino que siente que el aductor se le carga un poco, lo que lo hace sentir inseguro. Es más, el propio Cabezas habría pedido barajar la chance de no jugar y esperar algunos días más. "No se siente del todo seguro", confió una fuente llegada al cuerpo técnico.

Esto hizo que Bauza debiera barajar otras posibilidades y por eso la aparición en el equipo titular de Marcelo Ortiz. De todas formas no hay nada seguro ni mucho menos confirmado. Es que el armado de la defensa dependerá en gran medida del análisis que haga de Alfonso Parot, quien viene de jugar con la selección chilena (ver página 5).

En condiciones normales, el chileno jugaría ante Boca y si eso sucede Bauza deberá decidir si, ante la ausencia de Cabezas, lo mantiene en la zaga central o lo devuelve a la punta izquierda y se la juega por el ingreso de Ortiz.

En el último partido el técnico optó por Parot al centro y Elías Gómez (ayer estuvo otra vez para los titulares) como marcador de punta, pero los resultados están a la vista. Al chileno le costó demasiado y Elías Gómez no tuvo un buen partido. De allí las suposiciones sobre que no repetiría esa fórmula, más tratándose de Boca en la Bombonera. De todas formas, Bauza tiene la práctica de hoy por la mañana, en la que hasta podría probar también con Arismendi.

Por supuesto, el mediocampo también tendrá retoques. En principio vuelve Leonardo Gil (se recuperó de una contractura) en lugar de Diego Arismendi, aunque lo más destacado es lo que sucedería con Washington Camacho y Federico Carrizo, quienes jugarían por derecha e izquierda respectivamente, a contramano de lo que sucedió en todos los partidos anteriores.

Ayer el Patón volvió a ubicarlos de esa forma, por lo que se presume que así jugarán ante Boca.