Además de dos zagueros centrales y un marcador de punta derecho, la dirigencia de Central está firme tras los pasos de un volante ofensivo. Según certificó Ovación, los canallas buscan una mente creativa que rompa barreras por la banda izquierda. A tal punto que están analizando varios apellidos. Uno de los apuntados ya no sorprende porque es Nahuel Barrios, por quien desde Arroyito hicieron una propuesta a San Lorenzo. Sin embargo, los auriazules quieren incorporar a la brevedad a un jugador rápido, atrevido y de buena técnica que pueda adueñarse de los hilos ofensivos del equipo que comanda Diego Cocca.

Hasta el momento, perro que ladra no muerde. Lo del Perrito Barrios sigue en veremos. El club canalla tiene intenciones de sumarlo. Desde San Lorenzo aseguran que será cedido a préstamo porque no tendrá cabida en el plantel para este año. Pero no hay avances en las tratativas.

Por eso desde Arroyito abrieron el juego y comenzaron a desplegar hilos en varias latitudes. "La idea es sumar un volante ofensivo que se mueva por el sector izquierdo", argumentaron desde la entidad auriazul. "Iniciamos algunos sondeos y estamos viendo cada una de las posibilidades que nos acercan y ofrecen", acotaron.

El cuerpo técnico también está trabajando con total hermetismo en torno a este tema. Cocca no es amigo de dar a conocer los nombres que tiene en mente. Todo lo contrario. No obstante, desde el búnker de Arroyo Seco analizan una lista con posibles refuerzos, aunque por el momento no tomaron ninguna determinación. Irán a fondo una vez que cierre el nombre porque no quieren pifiar para evitar fallar otra vez en este sector como pasó en el anterior mercado.

Mientras el plantel continúa buscando la puesta a punto desde lo físico desde el country, lo cierto es que Cocca no se da por vencido y ayer volvió a insistir por la necesidad de sumar al marcador de punta derecho (ver aparte), zaguero central y volante creativo. Resta saber si desde la dirección deportiva puede cumplir a corto plazo con las urgencias que tiene el entrenador para poder armar el equipo, que volvió al trabajo y se encontró con tres titulares menos por la venta de Leonardo Gil y las bajas de Miguel Barbieri y Nahuel Molina.

"No está sencillo. No hay muchos futbolistas de las características que buscamos", respondieron ayer desde Central. "Igualmente seguiremos viendo lo de Barrios y otros jugadores", deslizaron como para dejar sentado además que si San Lorenzo acepta las condiciones podrían sumar al Perrito Barrios, quien a la vez fue ofrecido a Newell's.