Newell's visita a San Lorenzo con un cambio obligado y otro de orden táctico

Rodrigo Herrera se lo perderá por una lesión en el pie, pero volverá Luca Regiardo. En el lateral izquierdo, Jerónimo Russo jugará por Franco Escobar

Luca Regiardo, el joven capitán de Newell's no jugó contra Central Córdoba de Santiago del Estero.

Newell’s volverá a modificar la formación por una ausencia, en el mismo sector de la cancha que en la última fecha: el mediocampo. Ahora el que faltará es Rodrigo Herrera. El volante quedó descartado para el partido contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro de este sábado, a las 19.15. La razón es una lesión en el pie. Su reemplazante será Luca Regiardo, quien reaparece tras la fecha de suspensión.

Mientras que Jerónimo Gómez Mattar, candidato a salir ante el regreso del capitán, continuará entre los titulares a a partir la baja de Herrera. El rubio mediocampista llega de señalar el gol de la apertura en la victoria sobre Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0.

Pero habrá otra modificación , de orden táctico. Franco Escobar le dejará su puesto a Jerónimo Russo, quien en los dos últimos encuentros fue al banco de suplentes.

Entonces, el doble cinco contará con dos jovenes surgidos las inferiores, quienes jugaron juntos de titulares en 4 fechas del Clausura y en una del último torneo Apertura.

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La baja de Herrera se agregó a la de Lautaro Giannetti, quien por una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo no pudo ser considerado por tercer partido seguido. En la posición de zaguero derecho seguirá Bruno Cabrera.

Frank Kudelka en cambio recuperó a Gabriel Arias. El arqueró superó una lesión en la pelvis y concentró con el plantel. También lo hizo Francisco Sciarini, que es el arquero de la reserva y que venía siendo el suplente de la primera.

Los titulares para este sábado serán: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo y Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Matías Cóccaro.

El plantel concentró desde el domingo por la noche en Buenos Aires con 25 futbolistas. Los que quedaron al margen del partido fueron Francisco Sciarini y Marcelo Esponda.