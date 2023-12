Bronca de los hinchas de Central por el burdo relato del periodista Vignolo en ESPN

A la transmisión de ESPN de este partido River-Central se la puede calificar de muchas formas, pero no de neutra. Como no lo son tampoco las transmisiones de TV de los partidos de cualquier otro equipo del interior del país frente a un club porteño, de esos que se autodefinen como "grandes".

Y así todo el partido. Tanto el relator como el comentarista llevaron adelante una transmisión donde el protagonista era River, y Central "el otro", el "extranjero".

Las opiniones y exclamaciones, a veces sutiles y otras tantas no, siempre se podían decodificar como de aliento al equipo porteño. Por ejemplo, cuando la pelota la tomaba el millonario De la Cruz o Claudio "Diablito" Echeverri (en su ingreso en el segundo tiempo) Vignolo no podía ocultar su exaltación. Levantaba el tono de voz. Estaba fuera de sí. El relator empujaba más la pelota que el propio jugador. Parecía que quería entrar a la cancha y hacer él mismo el gol. Lo relataba como si fuera Leo Messi llevando el esférico en la final del Mundo ante Francia. Pero no. Eran jugadores de River frente a los de Central, en un partido de la liga argentina y con transmisión televisiva que en teoría, al menos, no es porteña, sino nacional.

Y el punto más grotesco de esta transmisión de ESPN fue el relato final de Vignolo de los penales, tras el empate 0-0 en los 90 minutos, para definir la semifinal. Cuando el arquero de River, Franco Armani, le atajó el penal al canalla Jaminton Campaz, el relato de Vignolo se leyó claramente como una expresión de festejo, por el tono de su voz y la exclamación. En contraste, cuando el arquero de Central, Jorge Fatura Broun, le detuvo el penal a Gonzalo Pity Martínez fue muy evidente que se lamentó. Con sólo volver a comparar esos dos relatos queda todo al descubierto:

Y acá van algunos de los comentarios que postearon en las redes los hinchas de Central para referirse a la transmisión de ESPN del partido ante River. Sólo se publican los que se pueden reproducir, ya que la mayoría contiene fuertes insultos:

