Newell's podría saber este jueves dónde se enfrentará a Belgrano por los cuartos de final de la Copa Argentina

Los organizadores apuntan al coqueto estadio que está en la provincia de San Luis para llevar adelante el miércoles 19 uno de los partidos por los cuartos de final

Hernán Cabrera

Hernán Cabrera

4 de septiembre 2025 · 08:54hs
El estadio de Villa Mercedes fue inaugurado el 8 de julio de 2017 con un partido de fútbol amistoso. Newells y Belgrano jugarían en este lugar.

El estadio de Villa Mercedes fue inaugurado el 8 de julio de 2017 con un partido de fútbol amistoso. Newell's y Belgrano jugarían en este lugar.

Que sí, que no, pero parece que al final será sí. A pesar de que hubo varias alternativas que se pusieron arriba de la mesa, este jueves se terminarían las dudas e interrogantes sobre la sede de Copa Argentina y Newell's conocerá en que estadio enfrentará a Belgrano (Córdoba), por los cuartos de final del torneo más federal.

El estadio que albergaría el choque entre Leprosos y Piratas sería el Único de Villa Mercedes, también conocido como La Pedrera, que había picado en punta apenas finalizó el encuentro ante Atlético Tucumán por los octavos de final, pero después, los organizadores frenaron la confirmación y comenzaron a especular con otras alternativas.

Fue inaugurado el 8 de julio de 2017 con un partido de fútbol amistoso entre los amigos de Martín Palermo y los amigos de Fernando Cavenaghi, y es uno de los más modernos del país. También es muy utilizado para espectáculos musicales que llegan a San Luis. Tiene una capacidad para 30.000 espectadores.

El encuentro pasó por varios escenarios. El primero, hasta se lo confirmaron en su momento a ambos clubes, fue San Luis, aunque también se abrió la posibilidad de que sea el estadio Juan Gilberto Funes de La Punta, a 20 kilómetros de la capital puntada, pero con los días quedó en el fondo de la lista.

Cuestión de seguridad

Por un tema se seguridad, teniendo en cuenta que las hinchadas podrían juntarse en algún tramo del recorrido, se empezó a barajar el Madre de Ciudades en Santiago del Estero. Desde Newell's ofrecieron la plaza de Santa Fe, en cancha de Colón, ideal pensando en la distancia, tanto para los rosarinos como para los cordobeses.

En Córdoba se ponía como opción la Fortaleza de Lanús, aunque se sabe que a la organización no le cierra operativamente que dos equipos del interior jueguen en alguna de los estadios de la provincia de Buenos Aires.

Este jueves, Copa Argentina daría su veredicto terminando con las especulaciones y el próximo miércoles 17 de septiembre, Villa Mercedes conocería a uno de los semifinalistas de la edición 2025. El horario que se maneja es el de las 17. Newell's y Belgrano se ilusionan con un paso más rumbo a la gloria.

