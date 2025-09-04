Fin del misterio: Newell's y Belgrano jugarán en La Pedrera por los cuartos de final de la Copa Argentina

El choque entre rojinegros y piratas ya tenía fecha (23 de septiembre, a las 18) pero faltaba definir el escenario.

Una práctica de Newell's en Bella Vista. El plantel rojinegro acelera su preparación para el choque con Belgrano, aunque antes enfrentará a Atlético Tucumán.

Newell's apuesta todo a la Copa Argentina. El equipo del parque llegó por segunda vez en la historia a los cuartos de final y quiere dar un paso más. Además de otorgar una estrella, el certamen tiene como premio el pase del campeón a la Copa Libertadores de 2026.

En los cuartos de final, Newell's debe jugar contra Belgrano. El equipo de Cristian Fabbiani viene de eliminar a Atlético Tucumán en Salta, donde lo venció por 3 a 2, mientras que los cordobeses dejaron afuera a Independiente al ganarle 2 a 0.

Para Newell's, avanzar en la Copa Argentina es probablemente el último gran objetivo del año. El equipo tuvo un flojo primer semestre, en el que no llegó a los playoffs del torneo Apertura, y no le va mejor en el segundo. Para colmo, perdió los dos clásicos ante Central.

Fabbiani no le encuentra la vuelta al equipo. Pareció que arrancaría mejor el Clausura, pero los resultados no lo demuestran. Está entre los últimos de su zona y la clasificación para la fase final por ahora parece difícil.

Por eso la apuesta a la Copa Argentina, un torneo en el que nunca llegó a las semifinales. Este año tiene, por fin, la posibilidad de alcanzar esa instancia y de soñar con estar en la definición por el título.

Por la Copa Argentina, en San Luis

El partido contra Belgrano se jugará el 17 de septiembre a las 18. La fecha ya había sido definida hace varios días por la organización de la Copa, que ahora también definió la sede: el encuentro se disputará en el Estadio Único La Pedrera, de Mercedes (San Luis).

Este escenario fue el preferido de la Copa Argentina desde el primer momento, aunque después surgieron dudas y se habló de la posibilidad de que se jugase en la capital santafesina. Sin embargo, todas las dudas quedaron despejadas este jueves. Unos días después, el 22 de septiembre, Newell's volverá a chocar con Belgrano, esta vez en Córdoba y por el torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.