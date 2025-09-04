La Capital | Ovación | Newell's

Fin del misterio: Newell's y Belgrano jugarán en La Pedrera por los cuartos de final de la Copa Argentina

El choque entre rojinegros y piratas ya tenía fecha (23 de septiembre, a las 18) pero faltaba definir el escenario.

4 de septiembre 2025 · 14:59hs
Una práctica de Newells en Bella Vista. El plantel rojinegro acelera su preparación para el choque con Belgrano

Una práctica de Newell's en Bella Vista. El plantel rojinegro acelera su preparación para el choque con Belgrano, aunque antes enfrentará a Atlético Tucumán. 

Newell's apuesta todo a la Copa Argentina. El equipo del parque llegó por segunda vez en la historia a los cuartos de final y quiere dar un paso más. Además de otorgar una estrella, el certamen tiene como premio el pase del campeón a la Copa Libertadores de 2026.

En los cuartos de final, Newell's debe jugar contra Belgrano. El equipo de Cristian Fabbiani viene de eliminar a Atlético Tucumán en Salta, donde lo venció por 3 a 2, mientras que los cordobeses dejaron afuera a Independiente al ganarle 2 a 0.

Para Newell's, avanzar en la Copa Argentina es probablemente el último gran objetivo del año. El equipo tuvo un flojo primer semestre, en el que no llegó a los playoffs del torneo Apertura, y no le va mejor en el segundo. Para colmo, perdió los dos clásicos ante Central.

Fabbiani no le encuentra la vuelta al equipo. Pareció que arrancaría mejor el Clausura, pero los resultados no lo demuestran. Está entre los últimos de su zona y la clasificación para la fase final por ahora parece difícil.

Por eso la apuesta a la Copa Argentina, un torneo en el que nunca llegó a las semifinales. Este año tiene, por fin, la posibilidad de alcanzar esa instancia y de soñar con estar en la definición por el título.

Por la Copa Argentina, en San Luis

El partido contra Belgrano se jugará el 17 de septiembre a las 18. La fecha ya había sido definida hace varios días por la organización de la Copa, que ahora también definió la sede: el encuentro se disputará en el Estadio Único La Pedrera, de Mercedes (San Luis).

Este escenario fue el preferido de la Copa Argentina desde el primer momento, aunque después surgieron dudas y se habló de la posibilidad de que se jugase en la capital santafesina. Sin embargo, todas las dudas quedaron despejadas este jueves. Unos días después, el 22 de septiembre, Newell's volverá a chocar con Belgrano, esta vez en Córdoba y por el torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

David Sotelo se lastimó mientras practicaba con el plantel de Newells en Bella Vista.

Un volante de Newell's se lesionó una rodilla y se espera un parte médico: creen que sería grave

El Gigante estuvo explotado el día del clásico. El triunfo fue lo más importante pero Central fue informado por infracciones.

Dos de cal y tres de arena para Central en el último clásico en Arroyito

El estadio de Villa Mercedes fue inaugurado el 8 de julio de 2017 con un partido de fútbol amistoso. Newells y Belgrano jugarían en este lugar.

Newell's podría saber este jueves dónde se enfrentará a Belgrano por los cuartos de final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia y Tigre chocarán en el Coloso. Los mendocinos son dirigidos por el ex-Newells Alfredo Berti.

Un técnico que jugó y dirigió en Newell's va por el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina en el Coloso

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Es parte del grupo de barras de Central que, tras el asesinato de Pillín Bracamonte, se desplazaron hacia la pesada de Newell's en una trama ligada al crimen organizado

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Senado: la oposición rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad
Senado: la oposición rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad

Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendían drogas en gimnasios y fiestas electrónicas
Cayó un narco que formó parte de una banda con amparo policial: vendían drogas en gimnasios y fiestas electrónicas

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa
Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Grabois denunciará a Milei por quedarse con el millón de dólares del Premio Génesis de Israel
Grabois denunciará a Milei por quedarse con el millón de dólares del Premio Génesis de Israel

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Brilló en Europa, fue campeón con Newells y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: Podría estar muerto
Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Brilló en Europa, fue campeón con Newells y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: Podría estar muerto

Brilló en Europa, fue campeón con Newell's y se hizo adicto a la cocaína y el alcohol: "Podría estar muerto"

Un volante de Newells se lesionó una rodilla y se espera un parte médico: creen que sería grave

Un volante de Newell's se lesionó una rodilla y se espera un parte médico: creen que sería grave

Dos de cal y tres de arena para Central en el último clásico en Arroyito

Dos de cal y tres de arena para Central en el último clásico en Arroyito

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newells y ahora lo buscan por una balacera

Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Microtráfico de drogas en cárceles: desarticulan bandas que operaban en Coronda y Las Flores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

Daniel Casanovas quedó bajo prisión preventiva por 78 denuncias de inversores y acreedores

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública
Vehículos abandonados en Rosario: cómo denunciar para que los retiren de la vía pública

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Cambio de color para el Palacio de los Leones: la Municipalidad de Rosario deja atrás el rosa

Discapacidad: El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad

Discapacidad: "El veto a la ley de emergencia es política de la crueldad"

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Día del Empleado de Comercio: ¿qué día cerrarán los negocios en Rosario?

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Se viene un gran encuentro de juegos de mesa, rol y cartas en Rosario

Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo
Denunció al propietario de la vivienda que alquilaba por atacar con un cortafierro a su hijo

Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo
Quini 6: de cuánto es el millonario pozo que se pondrá en juego este domingo

Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos
Con el casamiento de Javkin, vuelven las bodas en espacios abiertos

El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º
El tiempo en Rosario: un jueves frío, con una máxima que no superaría los 11º

Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 
Hallan en un contenedor en Ocampo al 1900 un cuerpo con signos de ahorcamiento 

El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión
El narco Esteban Alvarado fue absuelto en un juicio por una balacera y extorsión

Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha
Ocho jóvenes merendaron en un bar y pagaron con una transferencia trucha

Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores
Quini 6: en el Siempre Sale festejaron solamente seis apostadores

Largas filas en la peatonal Córdoba por el reventón de una marca rosarina
Largas filas en la peatonal Córdoba por el "reventón" de una marca rosarina

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Central bajará a la reserva a varios jugadores de primera para el clásico del viernes

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

Qué fue del chico que debutó en Deportivo Riestra a los 14 años de la mano de Cristian Fabbiani

El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió
El dólar oficial cerró este miércoles sin cambios, pero el blue en Rosario se movió

Milei: El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires
Milei: "El domingo pintaremos de violeta la provincia de Buenos Aires"

Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore
Quedó preso Dibu Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión a Astore

EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa
EEUU frenó el trámite para que los argentinos puedan viajar sin visa

El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses
El gobierno pelea con los bancos y el riesgo país salta a mayor nivel en cinco meses

El motoquero que rescató a Espert es un barra acusado de intento de homicidio
El motoquero que "rescató" a Espert es un barra acusado de intento de homicidio

Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa
Estuvo cuatro años preso por abusar de sus hijas, pero la denuncia era falsa

La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu
La sórdida historia detrás del intento de usurpación de una casa en barrio Echesortu