Brian Blando: "Central es muy grande y tenés que estar a la altura para jugar allí"

¿Cómo viviste aquel partido ante Racing?

Estoy muy contento porque eliminamos a un grande y además pude convertir que es lo que todo delantero necesita. Me explotó el celular con mensajes de amigos, de la familia y de mi novia que estaban muy felices.

¿Dónde jugaste en el fútbol infantil?

Jugué en muchos equipos en la liga Ardyti como Rosario Sur, que era el club de mi barrio, Centro Municipal 19, Villa del Parque y Unión y Progreso que fue mi último año de baby en 2007 y salimos campeones.

¿Cómo fue tu primera prueba en Central?

Fui con mi viejo. Había 60 chicos para probarse y recién me tocó jugar para el tercer partido. Me fue bien y convocaron a 20 para una siguiente práctica hasta que fueron descartando y solo quedamos tres. Recuerdo que estaba Máximo Villafañe, una gran persona que después tuve como DT en la primera local en zona sur.

Luego tuviste un paso por San Lorenzo

Sí. Yo ya estaba en Central. Y además jugada en Ardity donde enfrentamos en una semifinal a 6 de mayo, que era el equipo de Angel Correa. Y me vieron de San Lorenzo. Así que tomé la decisión de ir para allá porque si seguía en Central se me iba a complicar porque mis viejos estaban sin laburo y no iba a poder ir a practicar. Así que me fui a Buenos Aires porque allá tenía la pensión. Estuve dos años. Jugué el primer año y medio en la liga metropolitano y luego en AFA. Pero había muchos chicos en la pensión y yo no tenía plata para pagarme otra cosa así que volví a Rosario

¿Cómo fue la vuelta a Rosario?

Tenía edad de 6ª división pero decidí dejar de jugar al fútbol. Pero dos años después fui papá así que decidí volver a hacerlo. Fui otra vez a probarme a Central, a fábrica de armas. En el primer torneo fui goleador y la me pasaron a ciudad deportiva. A partir de allí fue otra cosa porque pude jugar en 4ª de AFA, donde debuté con San Lorenzo e hice un gol y después lo hice en reserva. Tenía una alegría inmensa. De ese grupo la mayoría están jugando en grandes equipos: Gio Lo Celso, Cervi, Elías Gómez y Montoya entre otros. Hice una gran relación además con Leo Fernández con quien hablo muy seguido.

¿Por qué muchos de los futbolistas de las inferiores de Central explotan en otro lado?

Como todo chico y como fanático de Central quería jugar en primera. Yo no era el mismo jugador que soy ahora. En mi caso éramos muchos delanteros así que preferí irme a otro lado para seguir formándome como jugador. No es fácil que todos lleguen a debutar en el club que queremos. Ahora estoy en Agropecuario donde en menos de un año ascendimos dos veces. La gente me quiere así que estoy muy cómodo.

¿Tuviste chance de volver a Central?

Cuando estaba el Kily me habían hablado. Me encantaría jugar en el club que soy hincha. Estoy mucho más maduro y cada día se puede mejorar más. Pero Central es un club muy grande y hay que estar a la altura para ponerse esta camiseta.