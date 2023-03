Boca pasó a Olimpo en Copa Argentina e Ibarra respira

El partido en el estadio de Sarmiento de Resistencia, el Centenario de Chaco, estuvo rodeado de un tufillo destituyente para Hugo Benjamín Ibarra al frente de la conducción técnica de Boca. Prácticamente no había dudas de que si quedaba eliminado de la Copa Argentina ante Olimpo, otrora equipo de primera, hoy en el Federal A, no le hubiera quedado margen. Pero el triunfo por 2 a 1 le dio aire, además porque el presidente Juan Román Riquelme está en España donde participó, junto a Martín Palermo, de los festejos del centenario de Villarreal, y no iba a tomar ninguna decisión a tantos kilómetros. Lo cierto es que la noche chaqueña descomprimió una previa pesada, como para enfocarse de nuevo en la Liga Profesional, donde vienen con el paso torcido.