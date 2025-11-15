En vivo: Central se fue al vestuario con una imagen floja y lo pierde con Independiente

Ya clasificado primero de su grupo, Central visita a Independiente para ir preparando los octavos de final del Clausura. Seguilo en vivo por La Capital.

Jaminton Campaz, uno de los pocos habituales titulares presentes en el once de Central en Avellaneda.

Los once de Central que enfrentan a Independiente en Avellaneda.

Enzo Copetti no llega al centro de Giménez y contiene Rey.

Gran enganche de Copetti y centro que conectará al gol Duarte, pero la sacó Rey.

Central defiende el invicto en Avellaneda ante Independiente , pero juega sin urgencias luego de asegurarse el primer lugar de la zona B. El rival tiene una chance muy remota de acceder a la Copa Sudamericana y para eso precisa ganar y luego esperar. Seguilo en vivo por La Capital.

12' ST Rey le saca la pelota a Duarte, que cae. Pidieron penal, pero no fue.

6' ST. Central tuvo el empate. Gran centro de Copetti, cabezazo a quemarropa de Duarte que sacó Rey.

TODO ROSARIO CENTRAL PIDIÓ PENAL: ¿qué te pareció esta acción entre Rey y Duarte?

¡TAPADÓN DE REY PARA EVITAR EL EMPATE DE ROSARIO CENTRAL!





ET: Tomás O'Connor y Gaspar Duarte por Francesco Lo Celso y Santi López. Malcorra se adelantó a jugar de Di María.

27' GOL DE INDEPENDIENTE: Avalos definió de palomita el centro de Zabala, sin que Komar pudiera intervenir.

¡APARECIÓ EL GOLEADOR! Cabezazo de Ávalos para el 1-0 de Independiente ante Rosario Central en Avellaneda.





16' Campaz entró decidido al área y llegó hasta Rey, que le achicó el remate exigido.

9' Otra buena intervención de Broun ante una llegada de Montiel.

GRAN REACCIÓN DE FATU BROUN PARA EVITAR EL GOL DE ABALDO EN EL ARRANQUE.





5' Gran atapada de Broun a Abaldo.

2' Corrida al vacío de Campaz, que en vez de habilitar a Copetti, la siguió y definió mal cruzado al entrar al área.

En el equipo canalla, Ariel Holan confirmó a los habituales titulares jorge Broun, Juan Cruz Komar, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz.

Las estadísticas de Independiente y Central