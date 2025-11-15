En vivo: Central se fue al vestuario con una imagen floja y lo pierde con Independiente

Central defiende el invicto en Avellaneda ante Independiente, pero juega sin urgencias luego de asegurarse el primer lugar de la zona B. El rival tiene una chance muy remota de acceder a la Copa Sudamericana y para eso precisa ganar y luego esperar. Seguilo en vivo por La Capital.
Todo lo que pasa en Avellaneda
17' ST Entró Giovanni Cantizano por Campaz.
12' ST Rey le saca la pelota a Duarte, que cae. Pidieron penal, pero no fue.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989873064100716775&partner=&hide_thread=false
6' ST. Central tuvo el empate. Gran centro de Copetti, cabezazo a quemarropa de Duarte que sacó Rey.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989871448215736809&partner=&hide_thread=false
ET: Tomás O'Connor y Gaspar Duarte por Francesco Lo Celso y Santi López. Malcorra se adelantó a jugar de Di María.
27' GOL DE INDEPENDIENTE: Avalos definió de palomita el centro de Zabala, sin que Komar pudiera intervenir.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989860817320202596&partner=&hide_thread=false
16' Campaz entró decidido al área y llegó hasta Rey, que le achicó el remate exigido.
9' Otra buena intervención de Broun ante una llegada de Montiel.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1989854846363619355&partner=&hide_thread=false
5' Gran atapada de Broun a Abaldo.
2' Corrida al vacío de Campaz, que en vez de habilitar a Copetti, la siguió y definió mal cruzado al entrar al área.
En el equipo canalla, Ariel Holan confirmó a los habituales titulares jorge Broun, Juan Cruz Komar, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz.
>>Leer más: Central: Ariel Holan confirmó el equipo y tira la mitad del costillar al asador
Las estadísticas de Independiente y Central