El exentrenador de Central, Edgardo Bauza, habló hoy de su conflictiva salida del club que lo tiene como ídolo y responsabilizó a la comisión directiva auriazul al resaltar que "echarme fue una decisión de los dirigentes y se tienen que hacer cargo".

Todavía en Rosario y a horas de embarcar hacia Quito, donde reside su familia, el técnico que le diera al canalla un título, la Copa Argentina, después de 23 años, habló de su "inesperada" salida del club y recordó cómo fue el encuentro tras la derrota canalla con el presidente Rodolfo Di Pollina.

"Ahora estoy tranquilo, pensando en mi vuelta a Quito. Fue así, me reuní con el presidente y el secretario y me dijeron que hasta acá había llegado y que no querían seguir el vínculo. Me pareció extraño porque habíamos salido campeón de la Copa Argentina y, si bien el equipo no estaba ganando, estábamos trabajando y pensamos que podíamos mejorar la situación", contó el Patón en declaraciones a TyC Sports.

El ídolo canalla suspiró una vez más y prefirió mirar hacia el futuro: "Pero bueno, se cortó. La reunión duró apenas 15 ó 20 minutos, les di la mano y me fui a saludar a los jugadores uno por uno. Eso fue muy emotivo. Y ahí terminé el vínculo con Central. ".

La famosa frase del Patón "si me quieren echar ya tengo pasaje a Quito para mañana" tras la derrota con Tigre se hizo famosa: "El pasaje lo tenía sacado, eso es verdad. El día después del partido con Lanús (derrota por 2 a 0) cuando el presidente y el secretario se reunieron conmigo yo ya sabía que me iban a echar. Por eso, despedirme fue una decisión de ellos y se tienen que hacer cargo". El exdefensor más goleador del universo canalla se acordó de la gente: "Me voy conforme y agradezco a toda la gente de Central por el apoyo y por todo lo que me dijeron, por teléfono o en la calle".

Cuando le preguntaron si no consideraba que le habían faltado el respeto, Bauza reflexionó: "No sé si me faltaron el respeto. Sí creo que hubiese sido mejor hablarlo y que me dieran la posibilidad de explicar cuál era la situación. Pero no quisieron, vinieron con la idea para terminar el vínculo, me di cuenta enseguida y no hubo forma de revertir eso".

Bauza dijo que se sintió "muy caliente" tras el cónclave porque no veía el motivo de su despido: "Habíamos salidos campeón hace un mes, Rosario era una fiesta y al equipo, más allá de no alcanzar los resultados que hubiéramos querido, con trabajo lo hubiéramos mejorado".

Los refuerzos fueron traídos por esta dirigencia. Cuando vine los refuerzos ya estaban acá y trabajamos con los jugadores que estaban. Nunca me preguntaron. Pero son decisiones. En fútbol se toman decisiones y esas decisiones traen consecuencias. Vamos a ver qué pasa".







El tema de la designación de Paulo Ferrari en su reemplazo fue otro de los ejes de la charla: "El estaba trabajando en inferiores. Con el que nos veíamos todos los días era con el Kily González, que dirigía la reserva. Yo les dije a los dirigentes que por qué no lo ponían a él. Pero lo pusieron al Loncho que no me pareció ideal, más que nada porque conozco a los jugadores y no tiene un trato muy fuerte con ellos".

El Patón contó luego que le cayó "muy mal" ver la eliminación canalla de la Copa Argentina porque consideraba que el canalla, en teoría, debería haber ganado: "Me parece que (Ferrari) debería haber hecho un mix entre jugadores experimentados y jóvenes. A lo mejor se confió mucho y pensó que lo podía ganar. Y lo terminó perdiendo. Es lamentable y duele mucho más porque le terminó ganando un equipo que no tiene la jerarquía que tiene Central".

Cuando le recordaron que en otra entrevista había dicho que los dirigentes de Central no sabían nada de fútbol explicó: "lo que que creo es que son jóvenes y que están adquiriendo experiencia y que esto les va ayudar para que entiendan un poco mejor lo que es este deporte, para que tomen decisiones que beneficien al club. Por eso digo que se apuraron al tomar esta decisión, creo que deberíamos haber hablado. Pero nunca quisieran hablar, vinieron con la decisión tomada".



¿Y volver al club? El Patón ama a Central y no puede dejar de pensar en los colores azul y amarillo: "Con esta dirigencia no volvería, porque terminamos mal. Pero Central es mucho más grande que cualquiera. Central es el club donde empecé inferiores a los 12 años, pasé por todo, así que todo lo que pueda ayudar al club desde dónde esté lo voy a hacer".