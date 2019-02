Ya no hay más Bauza en Arroyito

Al ritmo de los resultados que venía obteniendo Central, la salida de Edgardo Bauza era algo que podía pasar de un momento a otro. Y lo que se presumía ocurrió ayer. Cerca del mediodía se decidió que el Patón no continuara al frente del primer equipo, lo que significó un golpe de timón importante del lado de la dirigencia auriazul, con una clara anuencia de parte del ya ex técnico canalla. Apenas un par de minutos duró la reunión entre Bauza y el presidente Rodolfo Di Pollina y el vicepresidente segundo Martín Lucero. Enseguida todos llegaron a un acuerdo para ponerle punto final a un ciclo que contó con la obtención de un título después de 23 años, pero también con la convivencia con los malos resultados. Ahora el que tomará la posta será Paulo Ferrari, quien estaba desempeñándose como coordinador de campo de las divisiones inferiores. El Loncho estará al frente del equipo el martes ante Sol de Mayo, por los 32avos de la Copa Argentina, y el próximo domingo contra Belgrano. Después de eso la dirigencia evaluará su trabajo aunque hay muchas chances de que el ex defensor canalla continúe hasta el final de la Superliga. Un par de horas después de conocerse la noticia sobre la ida de Bauza, el club emitió un comunicado para dar más detalles del fin de ciclo del Patón. (ver aparte).

"Yo tengo sacado para mañana los pasajes para Quito, si me quieren echar no hay problemas", fueron las palabras de Bauza en la puerta del vestuario visitante en cancha de Lanús apenas consumada la derrota ante el equipo granate. Esa frase, que sin dudas sonó desafiante pero que lejos estuvo de generar malestar y mucho menos ser uno de los motivos de su salida, pintó de cuerpo entero el momento futbolístico de Central. Y si en ese momento al Patón se lo consultó sobre su continuidad es porque el mundillo del fútbol ya hablaba de que su salida podía darse en cualquier momento.

Lo cierto es que ayer al mediodía sucedió todo. Tras la práctica hubo una reunión con Di Pollina y Lucero que no duró más de 10 minutos y después de eso llegaron las palabras de despedida del Patón con los futbolistas, en el comedor del hotel del predio de Arroyo Seco.

Hacia allí fueron los dirigentes para charlar con Bauza, pero lo hicieron con la idea fija de que ya no había más tiempo que perder. Desde el momento en que finalizó el partido en Lanús los llamados

telefónicos entre los principales referentes de la dirigencia fueron incansables. Nadie pudo hablar con Bauza en La Fortaleza porque los directivos de mayor peso no viajaron, sólo estuvieron presentes el vicepresidente tercero Marcelo Facciano y el protesorero Esteban Ferreyra, además de algunos de los habituales integrantes de la secretaría técnica.

Di Pollina y Lucero fueron los que se reunieron con Bauza debido a que el vice primero Ricardo Carloni se encontraba de viaje, aunque igual participó de las interminables charlas pero a través del teléfono. El presidente y el vice segundo se reunieron primero a la mañana entre ellos y cerca del mediodía viajaron rumbo a Arroyo Seco. Incluso testigos hablan de que hubo una parada en el medio del camino, café de por medio, para pensar un poco más la situación o intentar darle una vuelta de tuerca a una decisión que ya estaba tomada. Al llegar a Arroyo Seco se dirigieron directamente a una de las oficinas del predio de Arroyo Seco. Mientras eso sucedía, el cuerpo técnico y los jugadores iban camino al almuerzo, después de lo que había sido la jornada de entrenamiento para preparar el partido por Copa Argentina. Según cuentan, la intención del Patón era continuar, pero entendía perfectamente que el primer fusible era él para descomprimir la situación.

Lo que trascendió es que la charla entre los directivos y el Patón fue corta y en muy buenos términos. Allí el presidente y el vice segundo expusieron sus puntos de vista, sobre la necesidad de un cambio, además de la intención de preservar la figura de un símbolo de la historia auriazul como lo es Bauza. El Patón mostró intenciones de seguir al frente del equipo, argumentando que tenía plena confianza en revertir este mal presente, pero también, según confiaron, rápidamente entendió que no estaban dadas las condiciones para continuar y lo que en todo momento dejó claro es que no quería convertirse en un obstáculo para el club.

Charla y después

Después de unos pocos minutos de darse ese diálogo, Bauza salió del recinto y se dirigió al comedor del hotel, lugar en el que ya estaban sus colaboradores y el plantel completo para almorzar. El Patón esperó que todos terminaran de comer para pararse y hablarle al grupo en general. Varias voces coincidieron con que hubo "palabras de agradecimiento" al grupo y que "la despedida fue con una gran carga emotiva". De inmediato, el Patón caminó por el comedor y saludó a cada uno de los presentes.

"Hablamos con el Patón y decidimos ponerle fin a este ciclo para descomprimir una situación que nos tenía muy mal a todos. Bauza entendió perfectamente que lo mejor para el club era que él diera un paso al costado. El Patón siempre estará en el corazón del hincha de Central por todo lo que le dio al club como jugador y entrenador, pero en el fútbol mandan los resultados y en ese sentido no estamos bien", explicó el presidente Di Pollina cuando fue consultado por Ovación.

La palabra del mánager

Si bien no participó de la reunión de la mañana con Bauza, el mánager Mauro Cetto también habló con Ovación y se mostró afligido por la salida de Bauza: "No queríamos este final, pero a veces en el fútbol las cosas se dan así. Bauza nos dio mucho y siempre le vamos a estar agradecidos por el título que logramos después de tantos años. Pero en los últimos tiempos los resultados no se dieron y se llegó a esto", agregó el Colo, quien ayer fue otro de los que tuvo un día agitado.

La salida de Bauza fue la crónica de un final anunciado. Sin dudas se llegó por los malos resultados cosechados en lo que va del año. Estaba dentro de lo previsto que el Patón se fuera porque el equipo aún no ganó un partido tras el reinicio de la competencia. Jugó seis encuentros, de los cuales empató tres (Aldosivi, Newell's y River) y perdió los tres restantes (Huracán, Tigre y Lanús). A esa lista se le debe incluir además el último de 2018, cuando perdió frente a Vélez, en Liniers.

Los primeros síntomas de este final aparecieron el pasado fin de semana, en la dura derrota contra Tigre en el Gigante. Ahí los hinchas mostraron su descontento. Fue por eso que el partido en Lanús tomó una relevancia especial. La derrota no hizo más que echarle sal a la herida, más allá de que la sensación de Bauza era de esperanza.

Se fue Bauza. Ya no es más el técnico de Central. Igual, el paso del Patón por Arroyito dejó su sello. Tuvo de todo. Terminó de la peor manera, pero también incluyó la inmensa alegría de la obtención de la Copa Argentina. Fue la satisfacción más grande que vivieron los hinchas de Central en los últimas dos décadas y lo lograron gracias a la conducción de Bauza.

La voz oficial, en un comunicado

Después de la decisión de que Bauza no siguiera en Central, desde la dirigencia no hicieron declaraciones públicas. Sí emitieron un comunicado:

"A través de la siguiente comunicamos que, tras haber mantenido una reunión cordial entre Edgardo Bauza y la dirigencia, debido al presente futbolístico, se decidió poner punto final a este proceso. La situación que hoy el club atraviesa en lo deportivo no opaca el campeonato obtenido en diciembre pasado, que tuvo como principal artífice al mismísimo Patón. Las páginas de la historia del club ya lo tienen entre sus más grandes recuerdos y las puertas de la institución siempre van a estar abiertas. Queremos expresar públicamente el dolor con el que se vive que un ídolo deje nuestro club y esperamos que la vida del Patón y la de Central se vuelvan a cruzar más adelante".