"Este es un problema entre él y la comisión directiva, y lo van a tener que arreglar". Así se despachó el entrenador de Central, Edgardo Bauza, luego de que el delantero Marco Ruben acusara a la dirigencia del club de Arroyito de dañarlo "mucho" y de intentar "poner a la gente" en su contra.

El Patón Bauza evitó meterse en la conflicto que se desató este mediodía luego de que el capitán del canalla expresará que "desde el momento que yo decidí no renovar contrato se dijeron muchas mentiras y se armó este papelón".

"El cuerpo técnico no va a interferir", reconoció el exentrenador de la selección, al tiempo que agregó: "Sabía que andaban con algunos problemas".





También se refirió a la posibilidad de que Ruben continúe su carrera en Santos. "Yo ya venía hablando con Marco del tema. Le había dicho que no íbamos a poner ninguna traba en la negociación", manifestó sobre las complicadas negociaciones que se están llevando adelante.

Y agregó: "Sabía que había algunos problemas. Pero conozco lo que es fútbol brasileño, y no me sorprende un día un club haga una oferta millonaria y a los dos días desista. No me extraña que pase eso. Así que vamos a ver que pasa en los próximos días".





Pese a que el futuro de Ruben todavía no está definido, el Patón dejó en claro que lo piensa como titular para el partido del domingo con Banfield, por la primera fecha de la Superliga. "El es titular con (Fernando) Zampedri. Pero si aparece algún problema...", dijo.

El Patón también se encargó de aclarar que el referente canalla está en condiciones de afrontar el duelo ante el Taladro pese a la polémica situación que está afrontando. "El está bien. Hoy hizo un muy buen entrenamiento, como todo el plantel. En ese sentido no hay ningún tipo de problemas".

Pero también aclaró que si Ruben emigra los dirigentes "ya hablaron con Teo Gutiérrez. Si se da la salida de Marco hay chances de que vuelta al club".

Además, aclaró que ya tiene el equipo para el domingo. "Es el que se vio el último partido. El que viene jugando. No hubo modificaciones. Tampoco creo que haya de acá al domingo", aseveró.

De esta manera, el canalla saldría a jugar con Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Oscar Cabezas, Matías Caruzzo y Alfonso Parot; Federico Carrizo, Néstor Ortigoza, Leonardo Gil y Washington Camacho; Marco Ruben y Fernando Zampedri

Ante la consulta sobre qué tipo de partido espera el domingo, manifestó en diálogo con Radio 2 que "espero uno difícil. Conozco el DT (Julio Falcioni). Para muy bien a los jugadores. Es un equipo que se va a defender muy bien, y va a jugar de contra. Vamos a tener que salir a buscar el partido, pero con mucho cuidad".