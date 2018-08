Este mediodía, Ruben se refirió a su situación y arremetió de entrada: "No está definido que me quede. Hoy lo cierto es que lo único que había, que era la oferta de Santos, está caída. Por supuesto que sigo entrenando con todo, a full con el equipo".

Y disparó: "Vengo a aclarar muchas situaciones, muchas mentiras. Siento que me han tirado con todo desde el momento en que yo decidí no renovar contrato. Esas son cosas que pasan en el fútbol, cosas de negociación".

"En el contrato actual se firmó algo que no se cumplió. Faltaron a su palabra y eso me molesta. No en lo sentimental, me molesta porque en lo que me fallaron me provocó una pérdida económica muy grande".

"Ahora -dijo casi sin tomar aire y soltando con mucho enojo cada palabra-, yo quiero explicar por qué no renové contrato. Lo venia aguantando porque no quería quilombo. Pero acá se dijeron muchas cosas que me dolieron muchísimo como que yo me quería ir libre en diciembre, que estaba enojado, que no estaba cómodo teniendo a Zampedri adelante y que me quería ir".





Ruben continuó su monólogo diciendo: "Yo me mantuve apartado porque la verdad duele. Por eso quiero aclarar: primer punto, yo pensé en todo momento lo que les dije cuando volví de la vacaciones: quiero seguir en Central, cambié la cabeza en las vacaciones, me siento bien, me siento con ganas. Después pasó algo que no tenía en mente, que era el tema contractual. Llegó el tiempo de renovar. Me mandan una propuesta, le digo que no. Me mandaron otra y también le digo que no. Fueron las dos únicas propuestas que mandó el club".

"Hay dos cosas importantes en esto: una es la económica -siguió sin interrupciones el delantero canalla-. La propuesta económicamente no fue superadora como dijeron. Yo valoré y dije que era lo que me podía pagar el club. Ellos tienen un presupuesto y tienen que cuidarse, lo entendí, pero no puedo firmar ese contrato", señaló el delantero canalla.

"Otra cosa y que es la más decisiva: tengo un tema personal, con cosas que pasaron en mi contrato actual -explicó-. En el contrato actual se firmó algo que no se cumplió. Faltaron a su palabra y eso me molesta. No en lo sentimental, me molesta porque en lo que me fallaron me provocó una pérdida económica muy grande. Es decir, yo estoy cobrando la mitad del contrato que firmé".





La impensada rueda de prensa prosiguió sin preguntas. Todos escuchaban con atención a Ruben: "Al momento de firmar, habíamos negociado un número en dólares y cuando voy estaba el contrato en pesos, con una suba del 10 por ciento anual. Yo dije que no porque en en este país el dólar se estaba a un 35 o 40 por ciento. Me pidieron que les hiciera un favor y que firmara, que año a año me iban a ir acomodando eso. Y yo firmé. A partir de eso nunca más vinieron a hablar de ese tema. Tampoco me parecía que yo lo fuera hablar, se había hablado de palabra. Me callé la boca".

"Cuando yo no acepté el último contrato comenzó esta locura, este papelón, esta red de mentiras. Intentando hacer mucho daño, mintiéndole a la gente. Por eso decidí apartarme de este quilombo y dejar que las cosas pasen. Por eso me abrí y dije que estaba dispuesto a salir de Central. Y que si llegaba una propuesta favorable para el club y para mí, por supuesto, me iba a ir de Central. Esto que cuento no tenía pensado decirlo, pero he escuchado tantas cosas de la dirigencia que me decidí a hablar. Me dañaron mucho e intentaron ponerme en contra a la gente de Central", abundó un locuaz Ruben.



Luego se refirió a una charla que mantuvo con el coordinador deportivo auriazul, Mauro Cetto tras el partido con Antoniana: "En el vestuario le dije al Colo (Cetto) que hasta acá llegamos. Le dije que tratáramos de llevarnos bien, que hiciéramos las coas bien. Que si llegaba una oferta bien, si hay una salida que sea correcta, como debe ser. Porque hubo jugadores que se fueron mal de Central, hubo papelones y yo no quiero eso para mí. Entonces, exploté .El Colo me dijo que íbamos a hacer las cosas bien. Me subí al colectivo y a la hora salió una nota donde decía que me iba de Central. Le dije al Colo que no me la bancaba más. La gente está confundida, no sabe que pensar. Por eso decidí a hablar de por qué no renovaba contrato".

Ante la consulta de cómo continuaba su historia dentro del club ante el marcado distanciamiento con la directiva, Ruben reafirmó la idea: "Claramente hay un quiebre en la relación. Sé que las cosas salen de algún lado. Esto se trata de una dirigencia de fútbol y trabajan para Central. Me gustaría hablar con nombre y apellido, pero es un conjunto de dirigentes".

"Esta no es una situación linda para nada. Quiero que pasen las cosas y ver si ellos asumen algo y se terminan las mentiras", amplió el enojado atacante auriazul.

