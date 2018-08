"No se entiende lo de Santos con Marco", expresó el empresario en el amanecer de la charla con este medio. "Hicieron dos propuestas, de las cuales mejoraron la segunda. Estaba todo encaminado. Sólo faltaba el contrato definitivo para firmar todo. Lo global estaba. Aunque luego me llamó el abogado del club brasileño para informarme que no harían la operación. Me resulta muy llamativo todo esto", acotó con cierta impotencia.

¿Por qué se cayó la negociación?

Porque el presidente de Santos (José Santos Peres) y el nuevo consejo de fútbol ahora dicen que no necesitan a Marco cuando el 31 de julio mandaron una primera oferta por el pase. Seguimos negociando el día después, de hecho, el club mandó una propuesta formal dejando de manifiesto el monto de la operación y las formas de pago que quería Central. Estaba todo escrito, venía todo firme y restaba darle un marco formal a la gestión. Pero hoy (ayer) a la mañana me comunica el abogado de los brasileños que desistían de la operación por orden del presidente y el club.

¿Esto indica que Ruben se queda o aún puede emigrar?

Marco se queda. Por eso no salí a decir algo antes porque tampoco era que él había pedido irse. Apareció una oferta, se la analizó entre todas las partes, le cerraba a todos y por eso se iba a hacer la transferencia. Pero a la vez siempre mostré cautela porque en esto no podés dar nada por hecho hasta que esté la firma. Se hizo todo público porque alguien se aventuró a decir que estaba todo sellado y por eso se generó toda esta bola. Si nadie hubiese dicho nada, todo quedaba como tantas gestiones que no prosperaron. De hecho, el jueves a la tarde hablamos con Marco y decidió jugar porque aún es jugador de Rosario Central. Tiene un compromiso y por eso estuvo en cancha en un partido oficial.

6-7_Virginia Benedetto_69595543__07-08-2018__15.20x8.80.jpg Se queda. Ruben hablará esta semana con los directivos canallas para negociar el nuevo contrato. Virginia Benedetto





¿Coincidís que fue muy desprolijo de todas las partes, ya que daban como hecho algo que ahora se ve que nunca fue así?

No, porque de parte nuestra y de Central siempre estuvo todo perfecto. Había una oferta de Santos, que no prosperó de manera llamativa para nosotros, por cierto. Creo que desde acá se hicieron las cosas como se deben hacer, por escrito y dentro de los parámetros de toda gestión. Pero la realidad es que el viernes pasado hablamos, intercambiamos ideas y quedamos en cruzar información. Ellos jugaron el sábado, que fue cuando hablamos algo de nuevo y el abogado de Santos me escribió que el presidente quería a Marco, que era él quien definía. Pero hoy (ayer) me mandó un mensaje argumentando que el presidente y el nuevo consejo de fútbol se reunieron y decidieron que no era momento de ficharlo. Es algo increíble, pero verdadero.

¿Le pediste explicaciones por teléfono al abogado?

Sí, primero cruzamos mensajes y luego lo llamé para que me dé sus explicaciones. Luego me mandó un escrito.

¿Y cómo tomó la noticia Central?

En el club veían que esto no era bueno para la operación, pese a que mandaron dos ofertas de las cuales mejoraron en la segunda y estaba perfecto. Luego Santos desapareció. Es increíble lo que hizo. La verdad es que nos causó mucha sorpresa a todos, no se entiende lo que hizo.

¿Y Ruben?

Con tranquilidad porque siempre supo que hasta que no se firmara toda la documentación no se podía dar nada por hecho. Además, está en su casa y por eso jugó el jueves ante Juventud Antoniana.

1760109.jpg.thumb.jpg Apuntado. Ruben es el chico de la película. En Central esperan cerrar entre hoy y mañana su salida hacia Brasil.





¿Y cómo sigue esta historia?

Seguramente en la semana nos sentaremos a charlar con los dirigentes para analizar el futuro de Marco.

¿El contrato caduca en junio?

Así es. Marco tiene vínculo firmado hasta junio del año que viene.

¿Y con qué cara se quedará Ruben teniendo en cuenta que decían que se quería ir?

Con la mejor porque no es así.

Convengamos que es contradictorio su caso. Porque habló con Bauza antes de iniciar la pretemporada y le dijo que se quedaba, pero luego apareció una oferta que si se daba se iba.

En realidad Marco no dijo «vamos a buscar una oferta». El dijo que se quedaba pero si aparecía alguna oferta y era buena para el club y para él, la iba a evaluar por cuestiones personales. Pero nunca manifestó que se quería ir sí o sí. Y como esto (Santos) era bueno para todos se siguió el curso hasta que luego mostraron el poco profesionalismo que tienen. Pero Marco siempre tuvo la cabeza metida en Central. Caso contrario no hubiese jugado el jueves pasado contra los salteños por Copa Argentina.

¿Entonces Ruben se queda en Central ante la negativa de Santos?

Marco es jugador de Rosario Central.

No es lo mismo.

Es jugador. Cómo que no.

¿Eso indica que si aparece una oferta se puede ir?

El libro de pases acá cierre el jueves y eso es algo que no puedo afirmar. Es un tema de los directivos, quienes deben decidir hasta cuándo pueden llegar a esperar. Pero a la vez la realidad marca que sólo había una oferta, que era de Santos, y se cayó de manera sorpresiva. La verdad es que no se entiende lo que hizo Santos.