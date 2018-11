Viernes 9 PM, en cancha de Atlético Tucumán. Hacia allá apuntan los preparativos de Edgardo Bauza y sus dirigidos, sobre todo los que juegan en la zona netamente ofensiva. Es que Maximiliano Lovera no terminó bien el partido con Colón. Es más, fue reemplazado. Quien lo suplantó fue Fernando Zampedri, que se había quedado afuera de los once (para no exigirlo por una molestia en un tobillo), pero siempre es "candidato" a ser de la partida. También por ahí anda Marco Ruben con la lesión que no le permitió jugar los últimos dos encuentros y que tampoco estará en el que se viene. Todo esto debe dar vueltas por la cabeza del Patón para definir si visita al Decano con un mediapunta y el hoy intocable Germán Herrera o si va con dos tanques a buscar quebrar la racha sin triunfos en la Superliga.

Justamente ayer, en el primer día de movimientos tras el 1-1 de local ante Colón, el entrenador no ordenó un trabajo táctico. Lo saliente es que Ruben (se recupera de una lesión muscular grado I del bíceps femoral derecho) entrenaron aparte. Lo mismo que Matías Caruzzo, quien se perdería también el choque en Tucumán por una molestia muscular en el aductor derecho que le quedó tras el triunfazo en el clásico por Copa Argentina. Claro que en este caso no habrá dudas que la dupla de centrales será la misma que ante los sabaleros: Marcelo Ortiz y Oscar Cabezas. Otro que ayer entrenó diferenciado fue el uruguayo Diego Arismendi, que tampoco estuvo el domingo entre los 18.

Claro que el tema que ocupará la atención hasta el día del viaje a Tucumán será la ofensiva canalla. Si es sólo por rendimiento, el pibe Lovera tendría los boletos para arrancar en el banco de suplentes y ser alternativa. Es que cuando el Patón lo pone de arranque le falta, no termina de convencerse y convencer al DT. Y si esto es lo que cree Bauza tendría que devolverle la titularidad a Zampedri, en el terreno en el que saltó a la consideración general y le abrió las puertas de Central.

El delantero entrerriano volvió al gol frente a Newell's y en la media hora de juego del domingo ante Colón se mostró mejor que Lovera. Entonces, la dupla ofensiva sería Zampedri-Herrera como en el clásico. ¿Y Ruben? Marco ya acompañó a sus compañeros a Sarandí pero no estuvo a disposición para jugar, como frente al sabalero. ¿Para el viernes? Tampoco llegará y ni siquiera para ocupar un lugar en el banco.