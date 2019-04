Barrera no condujo y el resto también fracasó

En deuda. Barrera venía de una larga inactividad, pero anoche no estuvo a la altura.

Una nueva noche fría del colombiano Jarlan Barrera, quien no logra entrar en sintonía con la casaca de Central. Por primera vez Diego Cocca le abrió las puertas de la titularidad y no pudo hacer pie. El volante ofensivo no se amalgamó jamás con el resto de los también intrascendentes compañeros en los 78 minutos que estuvo en escena. Despilfarró un gran bonus de cara al futuro cercano. Otros que estaban bajo la lupa como Luciano Recalde, Emmanuel Ojeda y Rodrigo Villagra también tuvieron una jornada muy oscura.

El foco de atención de la comunidad canalla estaba puesto en Barrera. Hacía rato que no jugaba. Llegó con el cartel de figura y hasta ahora está demostrando que no puede marcar la diferencia.

Anoche vio pasar la pelota más veces en las que la tocó. Nunca pudo erigirse en ese conductor que tanto le reclamó y confió Cocca. No todo fue su responsabilidad. Pero colaboró para pasar bien desapercibido hasta que a los 78 minutos le dejó su puesto a Claudio Riaño.

Las otras apuestas del técnico tampoco funcionaron, sobre todo por el lado de los juveniles. A Luciano Recalde le tocó meterse en un partido importante y pagó las consecuencias. Estuvo dubitativo al principio y quizá uno de sus mayores errores fue habilitar a Jean Pyerre en el primer gol de Gremio. A partir de allí trató de acoplarse a Barbieri, pero la pasó mal como todo Central.

Por supuesto que uno de los mayores déficit del equipo estuvo en la mitad de la cancha, donde el doble cinco integrado por Ojeda y Villagra brilló por su ausencia, ante jugadores de la talla de Maicon, Henrique y Tardelli.

Es cierto que el canalla tuvo demasiada liviandad por las bandas, especialmente por el lado de Pereyra, pero la contención fracasó cada vez que Gremio decidió atacar con algo de decisión. Caerles a los más chicos sería injusto, pero ninguna de esas apuestas del entrenador dio el resultado esperado.