Barbieri, ya sin férula, mira a Vélez

Miguel Barbieri continúa con su recuperación del esguince de rodilla izquierda que sufrió hace algunas semanas en el clásico ante Newell's. Al defensor le sacaron la férula a principio de semana y de ahora en más trabajará en los trabajos de rehabilitación propiamente dichos. Desde el cuerpo técnico no hablan de fecha para el retorno a las canchas, pero la idea que se tiene es que pueda estar disponible para el choque frente a Vélez, por la décima fecha. No obstante, no lo apurarán y si tiene que esperar algunos días más lo hará.

Hay una razón especial por la cual le apuntaron Vélez y tiene que ver con que después de la próxima fecha (el canalla jugará frente a Lanús, el domingo), el torneo se parará una semana porque hay fecha Fifa. Quince días después, cuando el canalla reciba a Vélez (el partido se jugará el domingo 20 de este mes) se cumplirán cinco semanas desde la lesión.

Lo que informó el cuerpo médico dos días después del clásico fue que el defensor había sufrido un “esguince de rodilla izquierda con lesión del ligamento colateral interno durante el partido del domingo” y habló de entre “4 y 6 semanas de recuperación”.

Durante todo este tiempo estuvo con la pierna inmovilizada con una férula, pero se la quitaron hace algunos pocos días y ahora encarará la etapa final de la rehabilitación.

Por supuesto la idea de no apurarlo tiene que ver con el buen rendimiento que mostró Diego Novaretti, en especial en el partido del pasado domingo frente a Racing. Cocca cree que en estos momentos tiene el puesto bien cubierto con el ex Belgrano de Córdoba (como alternativa queda sólo Facundo Almada), pero sin dudas pretende que Barbieri esté disponible lo antes posible.