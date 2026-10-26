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Cuántos feriados quedan hasta fin de año, incluyendo los de la visita del Papa

El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el país. Además, habrá días no laborables en varios puntos del país durante la gira papal

26 de octubre 2026 · 09:27hs
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Rosario recibe muchos visitantes durante los feriados. Pero también los rosarinos aprovechan para viajar.

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Luego de su operación, el Papa León XIV confirmó que sigue en pie su visita a la Argentina. De esta forma, sigue vigente el feriado nacional del lunes 9 de noviembre con motivo del viaje del Sumo Pontífice.

La gira del Papa se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre y tendrá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El decreto firmado por el presidente Javier Milei también estableció un régimen especial para las otras jornadas de la visita, con días no laborables circunscriptos a las provincias y ciudades donde se desarrollarán las actividades.

En concreto, el lunes 9 será feriado nacional. El martes 10 será no laborable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, mientras que el miércoles 11 la medida alcanzará exclusivamente a la provincia de Buenos Aires.

>> Leer más: Furor por la visita del Papa: parroquias y agencias de viajes ya ofrecen paquetes para participar de las misas

Para el gobierno, la decisión responde a cuestiones vinculadas con la seguridad, la logística y el ordenamiento del tránsito, debido a la magnitud de las actividades previstas durante la visita.

Qué pasará el lunes 9

El lunes será la jornada central de la visita y estará marcada por una misa multitudinaria que León XIV celebrará a las 11.30 frente al Monumento a los Españoles, en Palermo.

Antes, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. Luego de la misa tendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, una reunión con líderes religiosos en el Palacio San Martín y una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana.

La jornada finalizará con una cena con obispos en el Arzobispado.

El decreto sostiene que la cantidad de personas que se movilizarán durante esas actividades hace necesario establecer un régimen especial para facilitar los operativos previstos.

La agenda del Papa en Argentina

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre a las 16.30, procedente de Florida, Uruguay. Aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery y luego se trasladará al Monumento al General San Martín, en Plaza San Martín.

Después mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participará de un acto con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

>> Leer más: Cómo serán los papamóviles que trasladarán a León XIV en Argentina

El martes 10, el pontífice viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia juvenil a las 20.15.

El miércoles 11, último día de la gira, recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. A las 14 partirá desde Ezeiza rumbo a Lima, Perú.

Un operativo especial para la visita

El gobierno también creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, que funcionará dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El organismo tendrá a su cargo la planificación, articulación y coordinación de las acciones necesarias para la visita y tendrá una vigencia de hasta 12 meses. Será encabezado por un funcionario con rango de secretario y tendrá carácter ad honorem.

Desde el gobierno nacional señalaron que la visita representa una oportunidad de encuentro para el país y agradecieron al Vaticano por incluir a la Argentina en la gira.

Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, convocó a 20.000 voluntarios para colaborar con el operativo. Según informó, hasta el momento había unos 14.000 registrados.

Además, quienes participen de las actividades contarán con pasajes gratuitos en la red SUBE durante los días de la visita. Los gastos serán distribuidos entre las distintas jurisdicciones según el lugar donde se realicen los eventos, mientras que los costos de la Unidad Ejecutora estarán a cargo del presupuesto de la Jefatura de Gabinete.

Los feriados que quedan en 2026

Noviembre

  • Lunes 9: Visita del Papa León XIV (feriado especial)

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)

Diciembre

  • Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos

  • Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

  • Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)

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