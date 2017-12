La noticia canalla

Duro golpe en la Copa Argentina

"Con todo respeto, no da para analizar el partido, sólo les vengo a decir que tomé la decisión de dar un paso al costado". La frase sonó tajante de parte de Paolo Montero y fue lapidaria. Era la noche del 10 de noviembre en Formosa y Paolo ya no era más el técnico canalla después de haber quedado eliminado de la Copa Argentina a manos de Atlético de Tucumán en la definición por penales. Central se quedó en la puerta de la final del torneo en el que había estado en las últimas tres definiciones. El grupo quedó devastado anímicamente y sin objetivos importantes hasta fin del año. Y Montero asumió la responsabilidad de la derrota y la pagó con la renuncia. Además, en la Superliga la campaña era flojísima y el equipo no había podido ganar en las ocho fechas que se habían disputado. Enseguida la dirigencia convocó a Leo Fernández.

5 de enero: El desembarco de Paolo Montero

El 5 de enero fue presentado formalmente como técnico de Central y dirigió su primera práctica en Arroyo Seco el uruguayo Paolo Montero. Así se puso en marcha una nueva ilusión del pueblo canalla, con quien fue el sucesor de Eduardo Coudet. Sus primeras palabras como DT auriazul fueron: "No soy de vender humo. Podés planificar cualquier cosa, pero empezó el partido, se patinó un jugador tuyo, te hacen el gol y te tiró la planificación. Creo mucho en la suerte, que para mí empieza desde hoy. Aunque a la vez creo en el laburo". El primer semestre de Montero fue bueno y el equipo llegó a filtrarse en la Copa Sudamericana del año que viene.

23 de junio: La traumática salida de Pinola

Javier Pinola se levantó como siempre para ir a entrenar. Su representante Marcelo Carracedo la noche anterior ya le había comunicado a la dirigencia auriazul que el defensor seguiría su carrera en River en el próximo torneo. La esposa del defensor estaba en camino al colegio (Alemán) para llevar a sus hijos. Y fue el propio zaguero quien antes de partir a Arroyo Seco atendió el teléfono de su casa y fue alertado por la directora de la escuela de las pintadas agresivas hacia su persona por dejar el club. Su mujer regresó de inmediato con los niños llorando porque no entendían la situación. Pinola viajó a Buenos Aires para jugar en River.

19 de noviembre: La resurrección con Fernández

La posta de Paolo Montero la tomó el DT de la reserva Leonardo Fernández (campeón en este año de la Copa Santa Fe). Y jugó tres partidos en la Superliga con una foja impecable. Porque con el Gordo en el banco de suplentes Central sumó nueve puntos sobre nueve en juego. Los canallas vencieron 1 a 0 a Talleres, en Córdoba, con gol de Fernando Zampedri, luego tumbaron al líder Boca en el Gigante con un tanto de Marco Ruben (que no tuvo su mejor temporada) y a continuación llegó el triunfazo en el clásico, con la victoria 1 a 0 ante Newell's (Germán Herrera). Leo fue ratificado en el cargo para 2018.

Racha positiva: Festejó en los dos clásicos

En 2017 los clásicos rosarinos fueron canallas. El 14 de mayo en el Coloso y con Paolo Montero como DT, Central venció con claridad a Newell's por 3 a 1, con una gran actuación y con goles de Federico Carrizo, Marco Ruben y Germán Herrera. Mauro Formica había anotado el descuento para la Lepra. El paraguayo José Leguizamón vio la roja y los auriazules terminaron con diez. Luego, el 10 de diciembre se repitió el festejo centralista. Esta vez fue en el Gigante y en el marco de la Superliga. De la mano de Leo Fernández los auriazules armaron un triunfo ajustado con gol del Chaqueño Herrera.





La noticia leprosa

El último rugido de la Fiera

Fue una jornada tristísima para el mundo Newell's. Por lejos para los hinchas el día más negativo del año en lo deportivo. Es que luego de meditarlo varias semanas y cuando los indicios que surgían desde los dirigentes indicaban que la Fiera seguiría, el propio capitán leproso citó a una rueda de prensa en la tarde del 20 de julio y debajo de las tribunas del Coloso lanzó la inesperada sentencia que sacudió la estantería del club del Parque. Con lágrimas en los ojos y con la voz por momentos quebrada por la emoción, Maxi Rodríguez expresó: "Soy una persona que le mete muchísimo huevo a todo, pero llega un momento que lo mental te desgasta. La verdad es que estaba muy estresado mentalmente y por mi salud decido alejarme de Newell's". Días antes habían anunciado su partida otros referentes: Nacho Scocco a River y Mauro Formica a México.

3 de junio: Campañón y portazo de Osella

De manera imprevista el DT renunció al cargo tras la derrota 2 a 1 ante Unión, en Santa Fe. Fue en la noche del 3 de junio, cuando Newell's todavía tenía chances de pelear el título que terminó ganando Boca. El técnico de Acebal cerró su ciclo promisorio en la entidad rojinegra tras marcadas diferencias con la dirigencia y defendiendo a capa y espada el reclamo de los referentes del plantel por los reiterados atrasos salariales. El equipo de Osella peleó con las armas nobles que dispuso contra el poderío de Boca y fue un digno perseguidor en buena parte del certamen que concluyó a mitad de año. Las tres fechas finales del torneo las dirigió de manera interina Juan Pablo Vojvoda. Newell's clasificó a la Copa Sudamericana.

11 de julio: La vuelta de un emblema: el Chocho

Fue presentado como DT leproso Juan Manuel Llop para tener su segundo ciclo al frente del equipo principal. Está claro que el Chocho es un símbolo rojinegro, multicampeón como jugador en los equipos inolvidables de José Yudica y Marcelo Bielsa, y a mitad de año regresó al Parque para poner el hombro en una situación compleja de la entidad. En su presentación en sociedad estuvo feliz y escoltado por el presidente Eduardo Bermúdez. Allí expresó: "Es un placer estar acá. Este momento me encuentra maduro, con todas las ganas, con todo el ímpetu para asumir esta responsabilidad, que es muy importante. Hacía tiempo que la ansiaba". Luego la campaña en la Superliga fue irregular y hay mucho para mejorar.

Apuesta a la cantera: La promoción de los juveniles

Sin dudas que la grata aparición de algunos futbolistas juveniles en la flamante Superliga es una de las mejores noticias del año para el mundo Newell's. Porque la acuciante situación económica que atraviesa la Lepra requiere indefectiblemente poder transferir a jugadores surgidos en la cantera para obtener recursos económicos extraordinarios. Entre los que irrumpieron como revelaciones este año y se ganaron un lugar entre los once están el atrevido volante ofensivo Joaquín Torres y el mediocampista mixto Braian Rivero. Por ambos futbolistas Newell's recibió sondeos y son candidatos a emigrar en el corto plazo. También aparecieron buenos valores como el zaguero Joaquín Varela o el delantero Enzo Cabrera.

12 de diciembre: La ratificación del rumbo

A pesar de haber tenido un campaña irregular al frente del equipo y con la dura derrota en el clásico en la última fecha, el pasado 12 de diciembre la dirigencia decidió ratificar en el cargo a Juan Manuel Llop para el 2018. Es que el nuevo traspié ante Central había desatado la incertidumbre sobre la continuidad del entrenador y hasta hubo un sondeo a De Felippe. En una rueda de prensa en la sala de conferencias del Coloso Marcelo Bielsa, el propio Llop reconoció: "Claro que me duele perder el clásico, pero eso me hizo más fuerte todavía para el camino que vamos a emprender. Ante la adversidad hay que mostrar síntomas de rebeldía, se lo digo al hincha porque necesitamos su apoyo y se lo digo también a los jugadores".