La Capital | Ovación | Rosarina

Asociación Rosarina de Fútbol: San José, el club del Turco Addoumie vuelve hacer ruido en el fútbol local

La entidad de la zona sur compite con todas las categorías en Rosarina y se transformó en lugar importante en el fútbol

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

2 de junio 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Asociación Rosarina de Fútbol: El tricolor dirigido por Jorge Landriel le ganó a Sarmiento 2-0

Asociación Rosarina de Fútbol: El tricolor dirigido por Jorge Landriel le ganó a Sarmiento 2-0, llegó a la cima en la Primera C y la comparte junto a 14 de Junio.
El plantel de San José en el femenino dirigido por Amalia Raschdorf que participa en el torneo de la Primera B. 

El plantel de San José en el femenino dirigido por Amalia Raschdorf que participa en el torneo de la Primera B.  

En el año de su 30º aniversario, el Polideportivo Country Club San José vuelve hacer ruido en los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol. La institución fundada el 1º de octubre de 1996 por Edmond Addoumie, histórico dirigente del fútbol local, se mantiene vigente con una gran infraestructura en la populosa zona sur de Rosario.

“Estamos muy felices por el gran trabajo que vienen realizando todas las categorías. Logramos posicionarnos nuevamente entre las instituciones que le dan mucha contención a los deportistas que están en el fútbol, tanto con los planteles del femenino como del masculino”, contó Edmond Addoumie, feliz por el momento de San José.

San José en tres años quedó en la historia de la Rosarina

El directivo recordó los inicios y el presente del Tricolor. “Fue por el año 96, cuando incursionamos en la Rosarina, y a partir del 99 hasta el 2002 logramos ser uno de los mejores de la Rosarina. Obtuvimos la Copa Santiago Pinasco en 2001, el Ivancich y la frutilla al postre fue ganar el Gobernador Molinas en el 2002. Después jugamos hasta el 2008 y en el 2009 nos desafiliamos para volver en el 2021 con todas las ganas de poder estar entre los mejores de la Rosarina”, sostuvo Addoumie.

“El club viene creciendo día a día, en el fútbol femenino contamos con varias categorías y en el masculino venimos muy en las inferiores. Y con la primera en esta fecha logramos llegar a la cima de la Primera C por primera vez en la temporada. Todo es mérito del cuerpo técnico y jugadores que vienen trabajando muy bien. Nuestro objetivo es saltar de categoría, falta mucho pero estamos muy bien encarrilado”, afirmó un muy confiado presidente de San José.

>> Leer más: El primer rival de Newell's tuvo el no de Kudelka y va por Vojvoda, un DT valorado en el Parque

El Tricolor, líder en la C

Disputada la fecha 11, San José dio la nota en la Primera C (Copa Jesús Fava). Derrotó a Sarmiento por 2 a 0 en calidad de visitante, se subió a la cima y ahora comparte el primer lugar junto a 14 de Junio.

“Este es mi segundo año con primera división y el objetivo de este año es ascender y llevar al club lo más alto que se pueda. San José es una institución grande y te obliga a pelear cosas importantes. Estamos en un lugar de privilegio, recién se jugaron once fechas, el torneo es muy largo y vamos a trabajar para saltar de categoría. Hay un plantel muy trabajador y somos tres los que conformamos el cuerpo técnico: yo, Jorge Landriel (DT), Néstor Tevez (ayudante) y Alejandro Carrasco (preparador físico”, dijo Landriel.

Leer más: En Newell's se llevan adelante movimientos en paralelo: adentro y afuera

Por su parte el coordinador Javier Dearmas se refirió al momento que están transitando las inferiores que comanda “Se van a cumplir dos temporadas trabajando en San José. Este año estoy a cargo de las categorías que participan en la Zona A2”, dijo Dearmas.

Técnicos de la Línea A

Los técnicos de inferiores línea A son Carlos Cabrera, Miguel Netto, Mario Correa, Fernando Arcuri, Javier Solís, Ezequiel Bochietti, Fernando Agu, Nicolás Laferrer, Javier Rodríguez, Andrea Paratore y Diego Díaz.

El coordinador de la Línea B. Marcelo Javier, ex arquero con pasado en Adiur, dijo: “Este año comencé a trabajar en San José y me hice cargo de la coordinación técnica. Estoy feliz porque se está haciendo un gran trabajo en todas las líneas”, dijo Marcelo Javier.

Técnicos en la Línea B

Los colaboradores de línea B en A3 son Federico Godoy, Luis Urquieta, Walter Machuca, Sebastian Osés, Rodrigo Javier, Pablo Benavidez, Alberto Piceda, Sebastián Saglimbeni, Pablo Escobar, Adrián Militello y Rubén Ayala. Preparadores físicos: Leonel Wuthrich, Santiago Roldán y Raúl Verni.

Fútbol Femenino.

El plantel de primera es dirigida por Amalia Raschdorf, juega en la B y en el último encuentro empató ante Olympia 0-0. El club además cuenta con sus divisiones inferiores.

Noticias relacionadas
Camila Perochena, rosarina, historiadora y egresada de la Facultad de Humanidades y Artes UNR. 

La historiadora rosarina agraviada por Milei recibió un premio internacional

El icónico dúo argentino DJs Pareja es parte del line up de la segunda edición de la Fiesta Pulsa, que tendrá lugar este sábado 30 

Vuelve la Fiesta Pulsa, una apuesta por una escena electrónica diversa

Asociación Rosarina de Fútbol. El equipo de dirigido por Marcelo Ramírez derrotó a Sparta con el tanto de Juan Insaurralde y quedó segundo detrás de 14 de Junio.

Asociación Rosarina de Fútbol: 27 de Febrero, el benjamín de la Rosarina, llegó para hacer historia

Asociación Rosarina de Fútbol. Provincial, líder de la Primera A recibe a Newells en el country del Parque independencia 

Asociación Rosarina de Fútbol: se juega la décima fecha en los torneos de Primera A, B y C

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

Lo último

Asociación Rosarina de Fútbol: San José, el club del Turco Addoumie vuelve hacer ruido en el fútbol local

Asociación Rosarina de Fútbol: San José, el club del Turco Addoumie vuelve hacer ruido en el fútbol local

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

En Central, los partidos mano a mano como visitante son un toque de atención para lo que viene

En Central, los partidos mano a mano como visitante son un toque de atención para lo que viene

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

La operadora de la tienda aclaró que "en forma consensuada con los locatarios, la actividad se irá desescalando". Expiró el contrato por la crisis

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Por Lucas Ameriso
En lo que va del año, hubo dos bajas por mes en el Conicet de Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

En lo que va del año, hubo dos bajas por mes en el Conicet de Rosario

La historia de Delia y el sueño de recibirse a los 75 años en la UNR

Por Matías Loja
La Ciudad

La historia de Delia y el sueño de recibirse a los 75 años en la UNR

El tiempo en Rosario: un martes con muchas nubes y una máxima de 17º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con muchas nubes y una máxima de 17º

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino
La Ciudad

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas
La Ciudad

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Malcorra bancó a Quintana tras su salida de Central y la polémica con Almirón

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

Ovación
En Central, los partidos mano a mano como visitante son un toque de atención para lo que viene

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, los partidos mano a mano como visitante son un toque de atención para lo que viene

En Central, los partidos mano a mano como visitante son un toque de atención para lo que viene

En Central, los partidos mano a mano como visitante son un toque de atención para lo que viene

Newells y una prioridad en la 2ª semana de pretemporada: recuperar lesionados

Newell's y una prioridad en la 2ª semana de pretemporada: recuperar lesionados

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja

Policiales
Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe
Policiales

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Femicidio de Agostina Vega: se conocieron los datos preliminares de la autopsia

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing

La Ciudad
Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

En lo que va del año, hubo dos bajas por mes en el Conicet de Rosario

En lo que va del año, hubo dos bajas por mes en el Conicet de Rosario

La historia de Delia y el sueño de recibirse a los 75 años en la UNR

La historia de Delia y el sueño de recibirse a los 75 años en la UNR

El tiempo en Rosario: un martes con muchas nubes y una máxima de 17º

El tiempo en Rosario: un martes con muchas nubes y una máxima de 17º

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género
La ciudad

Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género

Santa Fe mejoró sus índices de lectura: subió 22,6 % el grupo de chicos que lee bien
La ciudad

Santa Fe mejoró sus índices de lectura: subió 22,6 % el grupo de chicos que lee bien

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones
Economía

Reforma laboral: ya rige el sistema que modifica el pago de indemnizaciones

Ejercicios de Kegel: con sus consejos en redes sociales se volvió influencer mundial
Salud

Ejercicios de Kegel: con sus consejos en redes sociales se volvió influencer mundial

Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega otro fin de semana semana largo
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega otro fin de semana semana largo

El Gran Rosario en la cima de un ranking mundial: el campo aceleró la liquidación
Economía

El Gran Rosario en la cima de un ranking mundial: el campo aceleró la liquidación

El Parque de la Cabecera entra en una etapa clave para captar inversores
La Ciudad

El Parque de la Cabecera entra en una etapa clave para captar inversores

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque
La Región

Autopista Rosario-Santa Fe: murió un cantante de cumbia en un choque

En un Quini 6 austero, el Siempre Sale entregó a cada ganador $77 millones
Información General

En un Quini 6 "austero", el Siempre Sale entregó a cada ganador $77 millones

Juntan firmas contra el tarifazo del gas: senadores de Santa Fe bajo la lupa
La Ciudad

Juntan firmas contra el tarifazo del gas: senadores de Santa Fe bajo la lupa

Ignacio Ovando salió volando del Mario Kempes para unirse a la selección
Ovación

Ignacio Ovando salió volando del Mario Kempes para unirse a la selección

El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos
Ovación

El sueño en marcha: la selección argentina ya está en Estados Unidos

Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya
Ovación

Marcelo Bielsa se subió a la bici para anunciar la lista de la selección uruguaya

Martín Rapetti: la economía seguirá planchada y el dólar tendrá más presión

Por Alvaro Torriglia
Economía

Martín Rapetti: la economía seguirá "planchada" y el dólar tendrá más presión

Santa Fe recibe del Estado nacional 24 veces menos fondos que en 2023
Economía

Santa Fe recibe del Estado nacional 24 veces menos fondos que en 2023

Came salió a rechazar la reforma tributaria sugerida por el FMI
Economía

Came salió a rechazar la reforma tributaria sugerida por el FMI

La segunda vuelta electoral en Colombia será entre la derecha y la izquierda
El Mundo

La segunda vuelta electoral en Colombia será entre la derecha y la izquierda

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs
Ovación

Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y, ahora, playoffs

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento
Economía

Comercios santafesinos buscan reactivar el consumo con cuotas y financiamiento