Asociación Rosarina de Fútbol: San José, el club del Turco Addoumie vuelve hacer ruido en el fútbol local

La entidad de la zona sur compite con todas las categorías en Rosarina y se transformó en lugar importante en el fútbol

El plantel de San José en el femenino dirigido por Amalia Raschdorf que participa en el torneo de la Primera B.

Asociación Rosarina de Fútbol: El tricolor dirigido por Jorge Landriel le ganó a Sarmiento 2-0, llegó a la cima en la Primera C y la comparte junto a 14 de Junio.

En el año de su 30º aniversario, el Polideportivo Country Club San José vuelve hacer ruido en los torneos de la Asociación Rosarina de Fútbol . La institución fundada el 1º de octubre de 1996 por Edmond Addoumie, histórico dirigente del fútbol local, se mantiene vigente con una gran infraestructura en la populosa zona sur de Rosario.

“Estamos muy felices por el gran trabajo que vienen realizando todas las categorías. Logramos posicionarnos nuevamente entre las instituciones que le dan mucha contención a los deportistas que están en el fútbol, tanto con los planteles del femenino como del masculino”, contó Edmond Addoumie, feliz por el momento de San José.

El directivo recordó los inicios y el presente del Tricolor. “Fue por el año 96, cuando incursionamos en la Rosarina, y a partir del 99 hasta el 2002 logramos ser uno de los mejores de la Rosarina. Obtuvimos la Copa Santiago Pinasco en 2001, el Ivancich y la frutilla al postre fue ganar el Gobernador Molinas en el 2002. Después jugamos hasta el 2008 y en el 2009 nos desafiliamos para volver en el 2021 con todas las ganas de poder estar entre los mejores de la Rosarina”, sostuvo Addoumie.

“El club viene creciendo día a día, en el fútbol femenino contamos con varias categorías y en el masculino venimos muy en las inferiores. Y con la primera en esta fecha logramos llegar a la cima de la Primera C por primera vez en la temporada. Todo es mérito del cuerpo técnico y jugadores que vienen trabajando muy bien. Nuestro objetivo es saltar de categoría, falta mucho pero estamos muy bien encarrilado”, afirmó un muy confiado presidente de San José.

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El Tricolor, líder en la C

Disputada la fecha 11, San José dio la nota en la Primera C (Copa Jesús Fava). Derrotó a Sarmiento por 2 a 0 en calidad de visitante, se subió a la cima y ahora comparte el primer lugar junto a 14 de Junio.

“Este es mi segundo año con primera división y el objetivo de este año es ascender y llevar al club lo más alto que se pueda. San José es una institución grande y te obliga a pelear cosas importantes. Estamos en un lugar de privilegio, recién se jugaron once fechas, el torneo es muy largo y vamos a trabajar para saltar de categoría. Hay un plantel muy trabajador y somos tres los que conformamos el cuerpo técnico: yo, Jorge Landriel (DT), Néstor Tevez (ayudante) y Alejandro Carrasco (preparador físico”, dijo Landriel.

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Por su parte el coordinador Javier Dearmas se refirió al momento que están transitando las inferiores que comanda “Se van a cumplir dos temporadas trabajando en San José. Este año estoy a cargo de las categorías que participan en la Zona A2”, dijo Dearmas.

Técnicos de la Línea A

Los técnicos de inferiores línea A son Carlos Cabrera, Miguel Netto, Mario Correa, Fernando Arcuri, Javier Solís, Ezequiel Bochietti, Fernando Agu, Nicolás Laferrer, Javier Rodríguez, Andrea Paratore y Diego Díaz.

El coordinador de la Línea B. Marcelo Javier, ex arquero con pasado en Adiur, dijo: “Este año comencé a trabajar en San José y me hice cargo de la coordinación técnica. Estoy feliz porque se está haciendo un gran trabajo en todas las líneas”, dijo Marcelo Javier.

Técnicos en la Línea B

Los colaboradores de línea B en A3 son Federico Godoy, Luis Urquieta, Walter Machuca, Sebastian Osés, Rodrigo Javier, Pablo Benavidez, Alberto Piceda, Sebastián Saglimbeni, Pablo Escobar, Adrián Militello y Rubén Ayala. Preparadores físicos: Leonel Wuthrich, Santiago Roldán y Raúl Verni.

Fútbol Femenino.

El plantel de primera es dirigida por Amalia Raschdorf, juega en la B y en el último encuentro empató ante Olympia 0-0. El club además cuenta con sus divisiones inferiores.