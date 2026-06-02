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La obra que transforma una casa en escenario: "Perfume Patria" vuelve todos los viernes de junio

En una antigua casona del centro de Rosario, apenas veinte espectadores por función ingresan al universo de una familia en Theobald, Santa Fe, a comienzos de los años 70

Lucía Inés López

Por Lucía Inés López

2 de junio 2026 · 07:00hs
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Perfume Patria se presenta todos los viernes de junio a las 21 en Espacio Magma

Gentileza de Sol Casanovas

"Perfume Patria" se presenta todos los viernes de junio a las 21 en Espacio Magma

Cruzar la puerta de una antigua casona del centro de Rosario, copa de vino y chocolate en mano, y convertirse en un invitado incómodo dentro de una familia en crisis. Esa es la propuesta de "Perfume Patria", la obra de teatro inmersiva que se presenta en Madma Espacio (Balcarce 837) con funciones todos los viernes de junio.

Con capacidad para apenas veinte espectadores por función, la obra invita al público a dejar de ser un simple observador para sumergirse en una historia familiar atravesada por la ambición, los secretos y las disputas de poder.

La trama traslada a los espectadores a Theobald, Santa Fe, a comienzos de los años 70. La muerte del padre —o al menos eso parece— desata una feroz interna familiar en la que algunos de sus integrantes intentan obtener un rédito obsceno de la desgracia. Entre estafas, mentiras, deslealtades e infidelidades, la historia avanza por un camino tan sinuoso como inquietante. Sobre ese universo se construye la obra dirigida por Francisco Fissolo que desde marzo viene convocando a sala llena en cada una de sus funciones.

Con un elenco integrado por Francisco Fissolo —en reemplazo de Adrián Terrazzino—, Ana Salinas, Macu Mascía, Nicolás Marinsalta, Lucrecia Mubilla, Luz Battagliotti y Pedro De Moya, la puesta cuenta además con fotografía y video de Sol García Casanovas y asesoramiento en vestuario de Ramiro Sorrequieta.

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Tras un exitoso recorrido durante marzo, abril y mayo, la obra renueva su convocatoria durante todos los viernes de junio a las 21. Ahora bien, las entradas solo pueden adquirirse de manera anticipada. No se trata de una decisión casual: “Quisimos resguardar esa decisión para que el espectador sienta que entra a una casa ajena, como un intruso. Uno llega a la casa y entra por la puerta de la casa y no se da cuenta de que hay una sala de teatro ”, explicó su director y actor, Francisco Fissolo, en diálogo con La Capital. Y agregó: “También hay una cuestión chismosa de poder entrar y querer ser parte de esa familia”.

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Una casa, pocos espectadores y ningún escenario tradicional

Aunque "Perfume Patria" tuvo su estreno oficial en marzo de este año, el proyecto comenzó a gestarse mucho antes. Según contó su director, durante 2025 se realizaron funciones para grupos reducidos de amigos y personas cercanas con el objetivo de poner a prueba el dispositivo escénico y darle marcha a la obra antes de su lanzamiento formal.

"Oficialmente, la estrenamos este año en marzo. Después seguimos en abril, mayo y ahora continuamos en junio. Descansamos en julio y volvemos en agosto hasta fin de año, todos los viernes a las 21", relató.

Desde su estreno, todas las funciones se realizaron con localidades agotadas. "Superamos ampliamente las expectativas. Las funciones estuvieron llenas desde que arrancamos y se siguen llenando con anticipación", afirmó.

La gran particularidad de "Perfume Patria" está en su escenario. Lejos de una sala convencional, la obra transcurre en una antigua casona ubicada sobre calle Balcarce, entre Córdoba y Rioja, elegida especialmente con un propósito. "Teníamos muchas ganas de trabajar en un espacio reducido. En mis obras, los cuerpos y la actuación ocupan un lugar central. Me interesaba que la gente pudiera estar muy cerca de los actores y las actrices", explicó Fissolo.

La invitación es difícil de rechazar: una copa de vino, chocolates y la posibilidad de recorrer libremente los distintos ambientes de una casa ambientada en los años 70 mientras los personajes ya comenzaron a desplegar sus historias. El patio, la cocina, el hall de entrada y otros rincones funcionan como escenarios donde se desarrollan "micro escenas" que permiten al público asomarse al universo de la familia protagonista antes de que comience la función. "Hay una recepción con vinos y chocolates. Los actores ya están actuando y relacionándose con la gente", resumió el director.

Para Fissolo, uno de los principales atractivos de la propuesta radica en romper con las convenciones teatrales. "Tiene algo de clandestino. Es como entrar a una casa ajena y encontrarse justo con un problema enorme que está ocurriendo ahí. Uno participa de lo que sucede en esa casa. Se sale completamente de la idea de ir a una sala de teatro", comentó.

Esa experiencia previa también tiene una característica especial: nada está completamente escrito. "Esa primera parte, cien por ciento improvisada. Todos los días pasan cosas distintas. Allí los siete actores van algunas huellas de información, de cosas que van a pasar adentro, o al menos ya los vínculos quedan muy claros antes de que la gente pase a la sala, entonces cuando la gente ya entra a la sala ya entiende bastante de qué va la cosa", explicó. De esa manera, los espectadores llegan al momento central de la función con una serie de vínculos, tensiones y conflictos ya instalados.

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Ahora bien, una vez atravesada esa instancia inicial, la experiencia cambia de registro. "No es que la gente necesariamente tenga que participar, pero sí tiene la cercanía de los actores y las actrices que ya van merodeando de qué va la cosa. Después uno pasa a lo que es el comedor de la casa, literal, un comedor grande donde entran veinte personas, y ahí es donde se hace la obra", detalló Fissolo.

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Una comedia criolla con acento santafesino

Pero si la casa funciona como la puerta de entrada a la experiencia, lo que sucede una vez adentro tampoco es ajeno. Porque "Perfume Patria" no solo invita a recorrer una vivienda ambientada en los años 70, sino también a sumergirse en una historia arraigada en el territorio santafesino.

"Mis trabajos tienen mucho que ver con la argentinidad. Me interesa discutir la realidad nacional desde un lugar poético y disparatado. Considero que el teatro debería poder hacer una crítica, sin darle un tinte tan serio", confesó Francisco Fissolo.

En ese universo situado en Theobald, una pequeña localidad del sur santafesino, la aparente muerte de un hombre desencadena una disputa familiar. El fallecido es dueño de una agencia de taxis en un pueblo que "tiene dos cuadras por dos cuadras" donde el negocio, según bromea el propio director, "resulta una idea completamente descabellada". A partir de allí, sus dos hijas, sus respectivos maridos y un empleado uruguayo comienzan a ver en la herencia una oportunidad para falsificar documentos y quedarse con parte de unos bienes cuyo origen tampoco parece del todo transparente.

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"La obra tiene algo muy criollo, muy argentino. Hay personajes que buscan falsificar documentos, quedarse con una herencia que no hay mucha, y que se ha logrado en tiempos pasados que tiene que ver otros negocios bastante turbios. Es una típica comedia criolla, muy argentina, disparatada, de enredos, donde predomina mucho la actuación", explicó.

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Detrás de esa construcción también hubo un largo proceso de trabajo actoral. Según explicó Fissolo, el elenco está integrado por artistas con quienes el director ya había compartido experiencias anteriores. "Estuvimos dos años ensayando. Para trabajar necesito conocer a la gente con la que trabajo. No hay otra manera de nuclear que no sea desde el cariño, desde el lugar del respeto, y de que crean en el trabajo que estamos haciendo ", aseguró.

En este sentido, cabe destacar que, de manera inesperada, además de dirigir la obra, Fissolo terminó sumándose al elenco tras la lesión de Adrián Terrazzino. "No estaba en mis planes actuar. Nunca dirijo una obra pensando en actuarla. Estoy reencontrándome con la actuación después de mucho tiempo y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho", reconoció.

Para finalizar, el director extendió una invitación al público rosarino. "En estos tiempos tan huracanados, de la coyuntura argentina, y en este tiempo también en que la cultura está tan avasallada, me parece que "Perfume Patria" discute de eso de una manera muy graciosa, muy reconocible para uno".

Además, detalló: "Hay un espectáculo de mucha calidad actoral con actuaciones despojantes. Hemos hecho una apuesta para que el público no solamente vaya con la idea de ver una obra, sino a vivir una experiencia dentro de una casa y ver un producto de calidad. Los y las invito para que compartan junto a nosotros nuestro trabajo, en la experiencia en su totalidad".

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