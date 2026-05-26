Asociación Rosarina de Fútbol: 27 de Febrero, el benjamín de la Rosarina, llegó para hacer historia

La institución de la zona oeste con 8 años de vida participa por primera vez con más de 300 deportistas en los torneos oficiales en Rosarina

Rosarina de Fútbol. El femenino de 27 de Febrero comandado por Malvina Marténez, Benjamín Ríos y Diego Veloso. El domingo le ganó a Sparta 3-1 .

Asociación Rosarina de Fútbol. El equipo de dirigido por Marcelo Ramírez derrotó a Sparta con el tanto de Juan Insaurralde y quedó segundo detrás de 14 de Junio.

El Club 27 de Febrero , en su primera incursión en la Asociación Rosarina de Fútbol , comenzó a hacer historia en los pocos meses que lleva en los torneos locales. La joven institución con 8 años de vida participa en todos los torneos oficiales, desde fútbol infantil, divisiones inferiores y con las primeras en masculino y femenino.

El último sábado, en el marco de la 10ª fecha en la tercera categoría Copa Jesús Fava, derrotó a Sparta por 1 a 0 con el tanto de Juan Insaurralde y de esta manera quedó en la segunda colocación detrás de 14 Junio, líder del campeonato con 19 unidades. En tanto, la primera en el femenino enfrentó también a Sparta y ganó 3 a 1, con tres goles de Marisol Alcaraz.

En el medio de la euforia por el primer año en la liga más importante del interior del país, Ovación dialogó con su presidente Marcelo Ramírez, quien contó los inicios de la institución de 27 de Febrero en el corazón de la zona oeste de Rosario.

“Estamos muy felices por poder participar en una de las ligas más importantes del interior del país. El club se formó en el 2018, pasamos por varias ligas al inicio y hoy estamos viviendo el sueño de muchos clubes de Rosario. Somos un club de barrio, donde todos ponemos nuestro grano de arena para seguir adelante. Aquí se le brinda el apoyo a todas las categorías en inferiores y en las mayores del masculino y femenino. En ambos torneos estamos dando que hablar y por ser el primer año, las campañas son muy buenas”, confió el presidente del club benjamín.

27 de Febrero cuenta con 300 deportistas

Actualmente, el club 27 de Febrero cuenta con alrededor de 300 jugadores y jugadoras, en su mayoría del barrio, y sostiene una política de inclusión que no exige cuota social, permitiendo que todos puedan participar independientemente de su situación económica.

>>Leer más: Central y una noche mágica: goles, triunfo y clasificación a octavos de la Libertadores

“En lo personal es un sueño lo que estoy viviendo, ver a las primeras de nuestro club entre los primeros puestos en los principales torneos, me llena el alma, no tengo palabras más que de agradecimiento. Gracias a todos por hacer los sueños realidad delclub de mis amores, 27 de febrero”, enfatizó Ramírez.

En pandemia apoyó al barrio

En 2020, a raíz de la pandemia, la institución asumió un fuerte compromiso social y transformó sus instalaciones en una especie de comedor comunitario. Con el aporte solidario de padres y vecinos, durante aproximadamente cinco meses el club brindó viandas a niños, jóvenes y familias del barrio, convirtiéndose en un espacio de contención en un momento crítico.

27 de Febrero Mujeres Rosarina de Fútbol. El femenino de 27 de Febrero comandado por Malvina Marténez, Benjamín Ríos y Diego Veloso. El domingo le ganó a Sparta 3-1 .

A partir de 2021, la comisión directiva comenzó a proyectar la construcción de una cancha para once jugadores, con el objetivo de ofrecer continuidad deportiva a quienes superaban la edad del baby fútbol. En ese marco se realizó una convocatoria para formar categorías juveniles, logrando completar todas las divisiones inferiores y disputar encuentros amistosos con otros clubes de la zona.

En el 2026 desembarcó en Rosarina

“ En el 2025 regresaron a la carga con el objetivo de participar en la Rosarina y finalmente se pudo cumplir con todos los requisitos exigidos por la liga madre y desde la temporada 2026 comenzamos a competir en los certámenes de fútbol de campo. El placer es muy grande y esto recién comienza”, dijo el dirigente de 27 Febrero.

Comisión directiva

La comisión directiva está compuesta por Marcelo Daniel Ramírez (presidente), Catalina Herrera (secretaria), Nadia Cintia Rey (tesorera), Benjamín Ríos, Ariel Domingo y Brian López (vocales titulares), Franco Gómez, Antonela Ramírez y José Alegre (vocales suplentes), Santiago Farías y Gilda Molina (revisores de cuentas).

>>Leer más: Argentino y Central Córdoba no se lastimaron pero jugaron un clásico donde pasó de todo menos el gol

Resultados de la Primera C

Unión Americana 3-4 Sportivo Silva, Argentino 2-2 Estrella Azul, María Reina 3-1 Sarmiento, 14 de Junio 2-2 Juan XXIII, San José 7-0 Olympia. Libres: San Roque y Provincial B.

Bancario bajó a Río Negro y da pelea en la Primera B

Bancario dio la nota en la Primera B al vencer a Río Negro en barrio Belgrano por 1 a 0 y así quedó a dos puntos de la cima, que lo tiene al equipo dirigido por Gabriel Fasolis con 22 unidades. Lucas Olima de penal anotó el tanto del triunfo del equipo de la zona norte.

Resultados de la 10ª fecha: 1º de Mayo 5-0 Botafogo, Fisherton 1-0 Defensores Unidos, Leones 2-3 Defensores de Funes, General Paz 0-1 Social Lux, Tiro Suizo 1-1 Renato y Arijón 1-1 C. G. Rosario. Alianza le ganó los puntos a 7 de Setiembre.

Provincial sigue puntero en Primera A

El puntero de la A, Provincial, igualó ante Newell’s 1 a 1. El resto de los partidos: Adiur 1-1 Unión de Álvarez, Morning Star 3-1 Central, Tiro Federal 0-1 San Telmo, Oriental 2-1 El Torito , Gálvez 0-1 Mitre de Pérez, Central Córdoba 2-2 Pablo VI y Coronel Aguirre 3-2 Banco.