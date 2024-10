Asociación Rosarina de Fútbol: César Gaspari celebrará 300 partidos al frente de Unión de Álvarez

Newell's vs Lanús: hora, canal y posibles formaciones por la fecha 17 de la Liga Profesional

“Todavía no puedo creer que el domingo estaré llegando a los 300 partidos. Serán diez temporada defendiendo los colores del rojinegro. Todavía recuerdo el día de mi debut en el predio de Newell’s. Fue con derrota pero nos sirvió para seguir adelante. Con los años el club se fue acomodando y en el 2017 abrochamos el bicampeonato (Molinas-Ivancich), que quedará en la historia del club”, sostuvo el técnico alvarense.

cesar 3.jpg Campeón del Molinas 2017. El técnico rojinegro logró en segundo título en la temporada 2017 ante Newell's, en Bella Vista.

César Gaspari, 300 partidos y despedida

En el medio de la alegría por alcanzar la cifra de 300 partidos, adelantó que será la última temporada dirigiendo a Unión. “La decisión está tomada con mi familia. Les dije a los directivos que cuando termine la Zona Campeonato dejaré de ser técnico. La idea es cambiar de aire”, dijo.

“En los últimos meses recibí varias propuestas para dirigir a otros clubes de la región, pero por respeto al plantel y a los directivo voy a quedarme hasta que termine el torneo. Hoy solo pienso en Unión. Todavía faltan seis encuentros, el torneo está muy parejo y vamos a dar pelea hasta el final”, aseguró.

Por último no se olvidó de nadie a la hora de los agradecimientos. “Unión es mi segunda casa, me abrió las puertas, bancó mi trabajo año tras año y así es que voy a llegar a los 300 partidos. Y un párrafo aparte para mi familia que siempre me hizo el aguante, a mi cuerpo técnico, a los jugadores, sobre todas cosas, y los directivos”, cerró.