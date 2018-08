Arismendi: "Vengo con expectativas y sueños por cumplir"

Estuvo a punto de venir cuando el entrenador era su coterráneo Paolo Montero. En ese entonces optó por no moverse de su querido Nacional y por eso llegó Santiago Romero. Luego todo cambió. Diego Arismendi perdió terreno en el bolso. Eso hizo que Central lo seduzca nuevamente. La historia fue otra. Porque ayer cerró oficialmente la contratación del volante tapón. "Vengo con expectativas y sueños por cumplir", tiró Mama, quien firmó vínculo contractual por dos años con la entidad de Arroyito. "Jugué con el Chengue Morales, Paolo Montero y el Loco Abreu. Tres grandes personas y profesionales que pasaron también por este gran club", acotó el mediocampista con voz pausada y clara. "Intentaré acoplarme al grupo lo más pronto posible. Estoy bien y cuando el Patón (Bauza) crea que pueda estar, puede contar conmigo. Pero el puesto se gana cada día", remarcó el oriental, quien mañana irá a la cancha "a ver a los compañeros. Será una linda experiencia porque nunca fui al Gigante", enfatizó en un mano a mano con Ovación.

¿Cómo tomás este desafío a esta altura de tu carrera?

Es un lindo desafío por lo que representa el club. Lo que más me sedujo es la competitividad y pasión que hay en Central. Eso fue realmente lo que me hizo decidir por completo venir a Rosario.

¿Hablaste algo con Romero y el Loco Abreu sobre lo que te espera en esta ciudad, ya que ellos lo vivieron a su respectiva manera en su momento?

Con el Loco no lo pude hacer, pero jugué en Nacional en dos etapas y tengo una buena relación. Es un lindo personaje y sé que acá dejó su sello. Pero con quien sí hablé fue con el Colo (Romero), que es un amigo además de que compartimos vestuario en Nacional hasta hace un par de horas prácticamente. Me habló muy bien de lo que es la gente de Central y también me dijo que el fútbol en esta ciudad se vive con mucha pasión.

¿Sabés que Central no es fácil, de hecho Romero lo padeció al igual que Freitas?

Sí, pero me gusta esa presión. Me gusta además jugar con estadio lleno como se ve el Gigante cada vez que se presenta el primer equipo. Por eso, cuando se dio la chance de sumarme, dije que sí sin dudar.

¿Influyó en algo que el Patón Bauza sea el entrenador?

Vengo de un club muy grande a nivel sudamericano, pero el hecho de que el Patón me pidiera fue muy importante. Influyó mucho realmente porque siempre es bueno tener la confianza del entrenador. Si bien no estaba teniendo mucha participación en Nacional, uno de los motivos que me llevó a aceptar esta propuesta fue que el técnico me quería y que Central es muy importante en el fútbol argentino.

¿Cómo fuiste llevando la negociación, ya que la gestión llevó tres semanas entre charlas y definición?

Sí, hace varios días que veníamos entre idas y venidas. Fui tomando todo con calma pero la decisión se terminó tomando porque no venía teniendo minutos como lo esperaba. De hecho fue así y no por un tema de dinero, ya que acá ganaré menos que en Nacional.

¿Qué te sedujo entonces?

La parte deportiva. Saber que Central es un club que siempre juega con la cancha llena y la gente es pa sional. Eso fue lo que más me sedujo. Me encanta también saber que acá se vive así el fútbol. Incluso, si salía otra oportunidad, y era un club que no convoca tanta gente o es chico, no sé si salía de Uruguay.

¿Cómo te definirías o cuáles son tus características?

Soy un jugador muy ordenado tácticamente. Conozco mucho sobre balance táctico y el orden en general. Soy aguerrido y me gusta pasar bien la pelota. No soy de dar grandes pases, eh. Más bien soy un jugador simple, que me gusta encargarme de lo defensivo. Espero dar lo mejor y quedar en la historia grande.

¿Sabés que vas a competir de entrada por el puesto con el Colo Gil?

Vengo a sumar ante todo. Al puesto hay que ganárselo en el día a día. Igualmente no somos de las mismas características, aunque si jugamos juntos esperemos dar lo mejor para el grupo, que es lo más importante al cabo de todo. La idea es sumar desde donde me toque.

¿Y cómo te ves jugando al lado de Ortigoza, quien será el generador de juego en Central?

Hago una lectura más global que individual. Creo que los tres somos de condiciones diferentes. Cada uno tiene lo suyo. Después, habrá que ver qué pide el Patón, porque la idea de todos es que Central pueda clasificar a alguna copa para la próxima temporada.

¿Con qué expectativas encarás este torneo?

Vengo con expectativas y sueños por cumplir. Por eso deseo acoplarme lo más pronto posible al mundo Central. Veo que hay un plantel para ilusionarse y esperemos que entre todos podamos hacer que este sea un mejor club y podamos coronar algo.

¿Qué te genera ver que hay mucha gente en la sede renovando el abono a platea?

Me sorprendió ver tanta gente haciendo cola para tener su abono. Cuando subí y noté estaba todo lleno, pregunté qué pasaba. Luego comprendí todo, ja. Central genera mucho en la gente y eso es algo que hay que valorar.

¿Cuál es el mensaje que le dejarías al hincha?

Que dejaré siempre todo. Soy un jugador que se compromete ciento por ciento desde el primer momento. La idea es cumplir al máximo en estos dos años. Daré todo por este club.