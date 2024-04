Argentino lo tenía pero empató en un partidazo ante Atlas en General Rodríguez

Argentino siempre lo fue ganando, llegó a estar 3 a 1 en el segundo tiempo pero Atlas lo igualó. Un gran partido de la C en General Rodríguez. Rubarth, Abalos y Molina los goles salaítos

Argentino lamentó los dos puntos que se le fueron en General Rodríguez, porque lo iba ganando 3 a 1 hasta promediando el complemento. Pero Atlas también hizo sus méritos para el 3 a 3 final y para ambos quedó el reconocimiento a un partidazo, impropio de un partido de la Primera C.

Fue la última del centrodelantero local, ya que fue sustituido como estaba estipulado sobre la media hora, debido a que se retiró del fútbol.

Atlas fue el dominador de las acciones pero Argentino siempre estaba agazapado. Y cuando le cometieron una falta en mitad de cancha a Diego Ramírez, Zapata sacó rápido para Rubarth, el delantero habilitó bárbaro a Nelson Abalos y el extremo definió mejor. Enganchó e hizo pasar de largo de Mauricio y definió de zurda para el segundo salaíto a los 40.

Atlas intentó ser incisivo en el arranque del complemento, pero Argentino no se achicó y siempre buscó estirar la ventaja. Así recuperó Alan Maciel en mitad de cancha, la jugaron de izquierda a derecha, de ahí al medio, penetración por ese sector, pase de Arriola para Molina y muy buena definición del 9 albo mano a mano para el 3 a 1 a los 10'.

Atlas sintió el impacto y parecía groggy, pero encontró el descuento a los 22' cuando el ingresado Gutiérrez mandó un perfecto centro desde la derecha y Anríquez cabeceó demasiado solo para el 3-2.

Y todavía no se habían acomodado cuando otra vez le ganaron de arriba a la defensa salaíta, esta vez después de un centro desde la izquierda, la bajó Anríquez y de atropellada Nisim Vergara marcó el empate a los 30'.

Desde ahí pudo ser para cualquiera, pero mientras Bruno Giagnorio tuvo la última en un mano a mano que se le fue larga, el Gato Fernández evitó la derrota antes cuando sacó a los 47' un remate de gol de Maravilla Martínez.

Por eso, pese a que tuvo todo y fue en ventaja siempre, Argentino no pudo pero con Atlas hicieron un partido para el aplauso.

Síntesis:

Atlas 3: Santiago Sánchez 5; Franco Gómez 6,5 (61' Braian Bolli 5,5), Nicolás Pardo 4,5, Daniel Reina 4,5 y Facundo Mauricio 5 (61' Fernando Gutiérrez 6); Iván Paredes 6,5, Enzo Oviedo 6, Iván Ruiz 6 (61' Matías Martínez 7) y Nisim Vergara 7; Gustavo Fernández 7 y Maximiliano Torres González 5 (30' DAMIÁN ANRIQUEZ 8). DT. César Rodríguez

Argentino 3: Gastón Fernández 6, Gino Andreozzi 5, Diego Ramírez 4,5, Lucas Zapata 4,5 y Emiliano Fernández 5 (ET Facundo Yess 5); Yamil Arriola 6 (79' Ramiro Obregón -) y Alan Maciel 6,5; Nelson Abalos 7 (64' Alejo Fernández 5), Juan Cruz Vega 6,5 y Octavio Rubarth 7 (65' Facundo García 5); Lucas Molina 7 (79' Bruno Giagnorio -). DT: Daniel Fagiani.

Goles: 11' Rubarth (AR); 16' Gustavo Fernández (AT); 40' Abalos (AR), 55' Molina (AR), 67' Anríquez (AT) y 70' Vergara (AT)

Estadio: Atlas

Arbitro: Rodrigo Pafundi

Asistente 1: Juan Echepare

Asistente 2: Sofia Curto

4º árbitro: Sebastián Abid

EL DATO

Hacía 296 partidos que Argentino no terminaba un encuentro 3 a 3. La última vez había sido el 24/09/2013, cuando igualó 3 a 3 ante Juventud Unida en el Olaeta con goles de Cristian Rivarola, Leandro Cabral y Nazareno Arévalo. Como entrenadores estaban la dupla Walter Bello y Silvio Conti.

