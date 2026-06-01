Argentino: el ciclo de José Previti llegó a su fin y asume una dupla interina

El presidente Daniel Mariatti decidió el fin del proceso y lo reemplazarían DT de las inferiores. Los malos resultados influyeron en el momento de Argentino

Argentino. José Previti hizo jugar bien a un joven equipo Salaíto pero no podía ganar y se fue.

El ciclo de José Previti en Argentino llegó a su fin. El reconocido entrenador, quien tomó las riendas del plantel en la presente temporada, dejó su cargo tras una reunión con el presidente Daniel Mariatti. En su lugar estarán dos técnicos de inferiores. “Tuvimos una reunión con el presidente, me ofreció dejar el cargo para tomar el mando de la reserva o ser coordinador de inferiores, no se lo acepté. Tengo contrato hasta fin de diciembre”, dijo el técnico saliente.

Argentino se encuentra último en la Zona A de la Primera C con 12 puntos, disputadas 14 jornadas, donde Berazategui es el líder con 22. En la presente temporada ganó un solo partido (2-0 en la sexta fecha ante Deportivo Paraguayo), empató en 9 ocasiones y perdió en 4 oportunidades.

“Este plantel lo pude armar con lo que había en el club, la mayoría fueron jugadores que no habían sido tenidos en cuenta en la temporada pasada. Los futbolistas me conocen muy bien y aceptaron el desafío de llevar al club a un lugar de privilegio. Tuvimos mala suerte, hubo partidos que hicimos todo para ganar y en el final los resultados no se dieron”, afirmó el Garza Previti.

“Me voy con bronca porque hice mucho por este club en estos años, dejé una enseñanza y trabajé junto a mis colaboradores por el bien de Argentino, pero el presidente decidió que deje el cargo”, confió Previti.

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Un proceso con tres entrenadores

El proceso arrancó con Daniel Fagiani en el 2023 y el Indio se alejó por malos resultados a mediados del 2025. Después llegó Gerardo Andrés Martino, hijo del Tata, y tomó el cargo del equipo en julio. La estadía del joven técnico duró muy poco.

En el arranque del 2026, Argentino oficializó a José Previti como DT de primera y este lunes 1º de junio lo despidió tras 5 meses en el cargo.

Llegan entrenadores de inferiores

Ricardo Moreyra y Lisandro Ríos, actuales entrenadores de inferiores de AFA, asumirán de manera interina la conducción técnica del plantel profesional hasta la designación un nuevo técnico.