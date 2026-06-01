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El Centro Cultural Fontanarrosa ofrece un workshop especial sobre comunicación y ciencia

Está destinado a estudiantes avanzados de carreras vinculadas a ciencia y tecnología, profesionales o nuevos emprendedor del ecosistema de impacto e innovación

1 de junio 2026 · 17:50hs
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El Centro Cultural Fontanarrosa ofrece un workshop especial sobre comunicación y ciencia

El programa P.O.V. del Centro Cultural Fontanarrosa realizará este jueves el workshop especial Laboratorio de Comunicación y Ciencia. Está destinado a estudiantes avanzados de carreras vinculadas a ciencia y tecnología, profesionales o nuevos emprendedores del ecosistema de impacto e innovación, que quieran comunicar mejor su trabajo o explorar roles en comunicación, contenidos y estrategia dentro del sector. La actividad se llevará adelante de 17 a 21 en San Martín 1080 y sólo se necesita inscripción previa.

La formación universitaria en ciencia y tecnología brinda una base técnica rigurosa, pero rara vez incorpora herramientas de comunicación estratégica orientadas al mundo profesional. En un contexto donde el conocimiento científico necesita ser traducido en valor para organizaciones, startups, inversores y públicos específicos, esta competencia se vuelve clave para generar visibilidad y posicionamiento.

Rosario se ha consolidado como el principal polo de startups biotecnológicas de Argentina y cuenta con un ecosistema dinámico de empresas y emprendimientos científico-tecnológicos en crecimiento. En este escenario, la comunicación también emerge como una salida laboral concreta para jóvenes profesionales que quieran desempeñarse en áreas de comunicación, contenidos y estrategia, aportando rigurosidad técnica y comprensión profunda del sector.

Este workshop intensivo acompaña dos recorridos posibles: el de quienes quieren comunicar su propio trabajo científico con claridad y sin perder profundidad, y el de quienes quieren proyectarse profesionalmente hacia el ecosistema de innovación. Distintos puntos de partida, mismas herramientas: comunicación aplicada, construcción de marca personal y networking estratégico.

>>Leer más: Rosario consolida su crecimiento turístico y logra el mejor inicio de los últimos tres años

Docentes

►Agustina Sabini. Licenciada en Comunicación Social (UNR), especialista en comunicación y construcción de comunidad. Ha trabajado con startups, pymes, ONGs y organismos del sector público. Hoy acompaña a profesionales y proyectos del ecosistema de impacto a ordenar su narrativa y traducir la complejidad en valor.

►Sol Figueroa. Licenciada en Biotecnología (UNR), estudiante de Doctorado y becaria Conicet. Ha recibido becas y premios nacionales en literatura y arte, e internacionales en ciencia. En 2019 fundó CIENTINA, una plataforma educativa en redes sociales orientada a la divulgación científica.

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