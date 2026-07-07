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Cuándo vuelve a jugar Argentina tras ganarle a Egipto: día y horario del partido de cuartos de final

La selección superó a los africanos por los octavos de final del Mundial 2026 y ya conoce cómo sigue su camino.

7 de julio 2026 · 15:26hs
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Cuándo vuelve a jugar Argentina tras ganarle a Egipto: día y horario del partido de cuartos de final

La Selección Argentina volvió a dar una muestra de carácter en el Mundial 2026. En un partido cargado de tensión, la Albiceleste superó 3 a 2 a Egipto en Atlanta, por los octavos de final, y consiguió el pasaje a los cuartos. El equipo capitaneado por Lionel Messi sigue avanzando en la fase de eliminación directa con un objetivo claro: defender el título del mundo conseguido en Qatar.

La victoria ante Egipto dejó a Argentina entre los ocho mejores del torneo y abrió una nueva escala en su camino mundialista. Tras superar una instancia siempre incómoda, el seleccionado nacional ya conoce cuándo, dónde y contra quién podría jugar en la próxima ronda.

Argentina volverá a presentarse el próximo sábado 11 de julio, desde las 22 horas, en Kansas City. El rival saldrá del cruce entre Colombia y Suiza, que se disputará este martes a partir de las 17. El ganador de ese duelo será el próximo obstáculo para la Albiceleste en su búsqueda de otro lugar en las semifinales.

El partido de cuartos de final podrá verse en vivo en la Argentina y en todo el mundo por la pantalla de TyC Sports. En Flow estará disponible en los canales 22 —señal SD— y 101 —HD—; en DirecTV, por los canales 629 —SD— y 1629 —HD—; y en Claro TV, por el canal 105 —HD—.

Además, el encuentro podrá seguirse online a través de TyC Sports Play. Para acceder a la transmisión hay que ingresar a play.tycsports.com, registrarse de manera gratuita y vincular la cuenta del cableoperador correspondiente.

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