Messi y la maldición de los penales en este Mundial: ¿cuántas veces erró dos seguidos?

El capitán de Argentina tuvo la chance de empatar el partido ante Egipto, pero no pudo convertir desde los doce pasos, como le había pasado con Austria

Leo Messi le dio fuerte, pero el arquero de Egipto voló hacia el palo izquierdo e impidió que Argentina pudiera empatar.

Lionel Messi siempre tiene trascendencia en los partidos, sobre todo en los Mundiales. Eso sí, puede ser para bien o, aunque pareza raro, en contadas ocasiones para mal. En este partido de octavos de final ante Egipto al rosarino la zurda volvió a fallar en un tiro penal.

Argentina no tuvo un buen arranque de partido y, de hecho, Egipto le asestó un golpe que no estaba en los planes de nadie. Un gol de Yasser Ibrahim a los 14', cuando se anticipó en un salto a Lisandro Martínez .

Sin embargo, el equipo de Lionel Scaloni tuvo chance a los pocos minutos de empatar con un penal que le cometieron a Nicolás Tagliafico. ¿Quién podía pararse frente a la pelota que no fuera Leo Messi?

Leo parece estar acostumbrado a resolver situaciones que se presentan complejas. Pero el capitán argentino volvió a fallar en el tiro de penal, tal como le había sucedido ante Austria, en la fase de grupos.

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Messi se paró casi recto a la pelota y optó por darle con mucha potencia. Pero le faltó dirección. La pelota fue apenas a la izquierda del medio del arco y el arquero Mostafa Shobeir Oufa le adivinó la intención.

Es el segundo penal que Messi erra en este Mundial que lo tiene como uno de los máximos goleadores de la competencia. Aquella vez fue en el segundo partido de la fase de grupos, frente a Austria. Después remedió todo con un doblete.

Aquellos dos penales con la camiseta de Barcelona

Es la segunda vez en la historia que Messi no mete dos penales de manera consecutiva. La primera ocasión se dio vistiendo la camiseta de Barcelona, en la temporada 2011/12.

El primer penal lo falló contra Valencia, en partido válido por las semifinales de la Copa del Rey y el siguiente fue frente a Chelsea, en las semifinales de la Champions League.

En Mundiales lleva errado cuatro remates desde el punto del penal, en tiempo regular. Falló ante Islandia en el Mundial de 2018 y le pasó lo mismo frente a Polonia, cuatro años después, en Qatar 2022.