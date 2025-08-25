La Capital | Ovación | Argentina

Argentina perdió y terminó a las piñas con República Dominicana en la AmeriCup

La selección argentina de básquet cayó en el suplementario por 84 a 83 ante República Dominicana en un partido de altísima tensión

25 de agosto 2025 · 08:19hs
A las trompadas. Ni bien concluyó el partido

A las trompadas. Ni bien concluyó el partido, los dominicanos y argentinos se trenzaron a golpes.

En un partido cargado de emociones y tensión hasta el último segundo, la selección argentina de básquet perdió por 84 a 83 ante República Dominicana en tiempo suplementario, por la segunda fecha de la AmeriCup 2025. El duelo fue emotivo, cargado de ansiedad y el final terminó con una batahola descomunal.

El desarrollo fue parejo durante los 45 minutos. Argentina arrancó mejor, con un juego intenso en ambos aros y con Francisco Cáffaro como figura en la pintura -con varias volcadas- para cerrar el primer cuarto arriba 19-13. Sin embargo, el equipo centroamericano reaccionó con un parcial 10-2 y acortó la distancia, llegando al descanso largo 36-33.

En el complemento, el equipo dirigido por Pablo Prigioni se sostuvo gracias a las manos confiables de Gonzalo Corbalán -máximo goleador argentino con 20 puntos y 7 asistencias- y Nicolás Brussino, aunque el dominio en los rebotes ofensivos de Dominicana complicó el panorama. Argentina llegó al último cuarto arriba 54-52, pero un triple de Núñez y las apariciones de Jones y Feliz igualaron la historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BasketArgentina/status/1959752991277461672&partner=&hide_thread=false

Final dramático

El cierre del tiempo regular fue dramático, con un triple clave de José Vildoza (16 puntos y 10 asistencias) y la chance final para sentenciar el juego, pero el base no pudo lanzar antes de la chicharra y el duelo se fue al suplementario. En los cinco minutos extra, la paridad se mantuvo hasta el cierre. Dominicana tomó ventaja mínima y el triple final de Vildoza pegó en el soporte. El último intento de Juani Marcos tampoco tuvo destino de red y la victoria quedó en manos del conjunto caribeño, con David Jones como goleador con 20 puntos.

>>Leer más: La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma, pero además tuvo otros efectos

Tras el final, se vivieron momentos de tensión, empujones entre jugadores y trompadas que volaron. Todo duró largos segundos con algunos protagonistas intentando frenar a los más enojados hasta que llegó la tensa calma.

Argentina ahora tendrá que buscar la clasificación en el próximo partido, cuando enfrente a Colombia en la tercera fecha del torneo.

Noticias relacionadas
Los Pumas lograron superar el último escollo. La bolilla que le faltaba era ganarle a los All Blacks de local y este sábado lo consiguieron en una colmada cancha de Vélez.

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Pablo Javkin arremetió contra el gobierno nacional en su discurso en la Bolsa de Comercio.

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Un presunto integrante de la mafia china al ser detenido en Migraciones.

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

los expertos dieron su veredicto: el mejor alfajor del mundo es chubutense

Los expertos dieron su veredicto: el "mejor alfajor del mundo" es chubutense

Ver comentarios

Las más leídas

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Lo último

El extraño caso en Newells de dos jugadores que estaban borrados y entraron contra Central en el clásico

El extraño caso en Newell's de dos jugadores que estaban borrados y entraron contra Central en el clásico

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

El proyecto establece sanciones máximas de más de medio millón de pesos. También contempla la clausura de boliches y otros locales nocturnos

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos
Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral
La Ciudad

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana
Policiales

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido
Policiales

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

Constatan que la niña fallecida por infección en el Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

Ovación
La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile
Ovación

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

La drástica decisión de una jugadora de Independiente tras los incidentes con U de Chile

Newells arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

Newell's arranca una semana corta para levantar en anímicamente al equipo

Independiente identificó a 25 delincuentes que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Independiente identificó a "25 delincuentes" que participaron en los incidentes frente a U de Chile

Policiales
Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión
Policiales

Nuevo juicio contra Esteban Alvarado: por una balacera y extorsión piden 20 años de prisión

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Un auto robado en Rosario fue hallado en el río en Fray Luis Beltrán

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Una mujer ingresó con quemaduras al Heca y denunció que un hombre le arrojó ácido

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

Delivery de droga en el microcentro: condenados tras el secuestro de 40 kilos de marihuana

La Ciudad
Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos
La Ciudad

Derecho al agua: proponen multas para garantizar el acceso gratuito en eventos masivos

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Más de 140 adolescentes participan de las primeras olimpíadas de educación sexual integral

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Para el fernet que lo mira por tevé: Amargo Obrero trepó en un ranking mundial de bebidas

Operativo del clásico: balance safisfactorio pero con un Gigante excedido en su capacidad

Operativo del clásico: balance "safisfactorio" pero con un Gigante excedido en su capacidad

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa
Policiales

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo
La Región

Murió la santafesina Norma Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria

Newells: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: Fabbiani quiso estar en el clásico anterior y ahora que le tocó, falló en el planteo

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: Son una bandita de coimeros
Política

Un exfuncionario de Macri fustigó a Milei: "Son una bandita de coimeros"

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas
La Ciudad

Parque de la Cabecera: se conocieron los ganadores del concurso nacional de ideas

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes
Información General

Volvió el streaming del fondo del mar: de Argentina a Uruguay, nuevas imágenes

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

Por Pablo Mihal
Ovación

La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma y tuvo otros efectos

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros
Información general

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados
Información General

Decathlon abre su primer local en la Argentina y busca 90 empleados

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo
Política

A 34 años del secuestro de Macri: un rescate millonario y el síndrome de Estocolmo

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Por Claudio Berón

Policiales

Condenados por vender droga en la cárcel de Piñero y cobrar transferencias 

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar
La Región

Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newells
Ovación

Por primera vez, Central sumó cinco victorias consecutivas sobre Newell's

Newells tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tuvo muy pocas ambiciones y sufrió la derrota que más le duele

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales
Política

Reforma constitucional: derecho al agua y a la preservación de humedales

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito
economia

Anunciaron que aumentó la morosidad en los pagos de tarjetas de crédito

San Lorenzo: absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia
La Región

San Lorenzo: absuelta por matar a un perro que atentó contra su familia