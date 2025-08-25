Argentina perdió y terminó a las piñas con República Dominicana en la AmeriCup La selección argentina de básquet cayó en el suplementario por 84 a 83 ante República Dominicana en un partido de altísima tensión 25 de agosto 2025 · 08:19hs

A las trompadas. Ni bien concluyó el partido, los dominicanos y argentinos se trenzaron a golpes.

En un partido cargado de emociones y tensión hasta el último segundo, la selección argentina de básquet perdió por 84 a 83 ante República Dominicana en tiempo suplementario, por la segunda fecha de la AmeriCup 2025. El duelo fue emotivo, cargado de ansiedad y el final terminó con una batahola descomunal.

El desarrollo fue parejo durante los 45 minutos. Argentina arrancó mejor, con un juego intenso en ambos aros y con Francisco Cáffaro como figura en la pintura -con varias volcadas- para cerrar el primer cuarto arriba 19-13. Sin embargo, el equipo centroamericano reaccionó con un parcial 10-2 y acortó la distancia, llegando al descanso largo 36-33.

En el complemento, el equipo dirigido por Pablo Prigioni se sostuvo gracias a las manos confiables de Gonzalo Corbalán -máximo goleador argentino con 20 puntos y 7 asistencias- y Nicolás Brussino, aunque el dominio en los rebotes ofensivos de Dominicana complicó el panorama. Argentina llegó al último cuarto arriba 54-52, pero un triple de Núñez y las apariciones de Jones y Feliz igualaron la historia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BasketArgentina/status/1959752991277461672&partner=&hide_thread=false Descontrol total luego de la victoria de Dominicana (84) sobre Argentina (83) en suplementario por la segunda fecha de la @AmeriCup en Nicaragua



El equipo de Prigioni buscará el pase a cuartos de la #AmeriCup este lunes a las 18:40 ante Colombiapic.twitter.com/YuWshq9Ccr — Basquet Argentina (@BasketArgentina) August 24, 2025 Final dramático El cierre del tiempo regular fue dramático, con un triple clave de José Vildoza (16 puntos y 10 asistencias) y la chance final para sentenciar el juego, pero el base no pudo lanzar antes de la chicharra y el duelo se fue al suplementario. En los cinco minutos extra, la paridad se mantuvo hasta el cierre. Dominicana tomó ventaja mínima y el triple final de Vildoza pegó en el soporte. El último intento de Juani Marcos tampoco tuvo destino de red y la victoria quedó en manos del conjunto caribeño, con David Jones como goleador con 20 puntos.

>>Leer más: La victoria de Los Pumas ante los All Blacks valió por sí misma, pero además tuvo otros efectos Tras el final, se vivieron momentos de tensión, empujones entre jugadores y trompadas que volaron. Todo duró largos segundos con algunos protagonistas intentando frenar a los más enojados hasta que llegó la tensa calma. Argentina ahora tendrá que buscar la clasificación en el próximo partido, cuando enfrente a Colombia en la tercera fecha del torneo.