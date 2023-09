Argentina, lista para la Copa Davis: todo lo que hay que saber del duelo ante Lituania

La albiceleste no estará presente en las finales debido a que perdió en los Qualifiers 2023 contra Finlandia por 3 a 1 y se quedó una vez más sin la chance de ir por la famosa "Ensaladera de plata" que ganó por primera y única vez en 2016, con Juan Martín del Potro como líder del equipo.

>>Leer más: Copa Davis: sin Finales, Argentina cayó con Finlandia

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAATenis%2Fstatus%2F1702316757275611191&partner=&hide_thread=false Descripción gráfica de magia #100AñosDavis pic.twitter.com/WIcMtjPimN — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 14, 2023

"Venimos entrenando muy fuerte y muy bien. Hoy metimos dos horas y media directo. Hicimos un partido a cara de perro (con Cerúndolo) para estar bien preparados. Yo, especialmente, me vengo sintiendo muy bien. Me gusta jugar en casa, me siento muy bien con estas condiciones. Encima nos vienen tocando días espectaculares", afirmó Etcheverry.

Cuándo y dónde ver la Copa Davis

Este fin de semana, la agenda para ver Argentina versus Lituania es la siguiente:

Sábado 16 de septiembre – desde las 12 (se jugarán dos singles)

Domingo 17 de septiembre – desde las 11 (un partido de dobles, más dos singles)

Transmisión: TyC Sports