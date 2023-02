Además, tampoco quiso sumarse a la expedición a Finlandia el marplatense Horacio Zeballos, 13 del planeta en dobles y reciente semifinalista en el abierto de Australia, lo que completó un cóctel de bajas que no pudieron ser maquilladas pese a la entrega y actitud que exhibieron los cinco tenistas que compitieron en Espoo.

Es decir que la debacle en la Davis comenzó a edificarse cuando se supo de esas bajas, aunque se concretó con las tres derrotas en la rápida superficie de carpeta que instalaron los finlandeses en el estadio Espoo Metro Arena, ubicado a 20 minutos de Helsinki y que lució colmado en su capacidad de 8.000 espectadores.

La caída en la fría Espoo, que los albergó con temperaturas de 7, 8 y 9 grados bajo cero, fue la cuarta consecutiva de Argentina en la Davis, ya que se sumó a las tres que sufrió el año pasado en Bolonia en la fase de grupos de las Finales (con Suecia, Italia y Croacia), en un hecho que únicamente había sucedido una vez, entre 1967 y 1970.

El escenario para Argentina será rearmarse para su próxima misión que será el Repechaje de septiembre próximo para no descender de categoría y mantenerse en el Grupo Mundial, ante un rival que se conocerá el jueves que viene.

Seguramente el Mago Coria deberá conversar cuando regrese a Buenos Aires con las autoridades de la AAT que extrañamente no acompañaron la delegación a Finlandia en un dato que no parece menor.

Finlandia, que jugará por primera vez contra los países de elite en la fase de grupos de las Finales en septiembre, tuvo como figura excluyente a Emil Ruusuvuori, 43 del mundo y de juego dúctil sobre canchas rápidas, debido a que ganó sus dos singles y también el punto de dobles que jugó junto a Harri Heliovaara, 10 del mundo en la especialidad.

El sábado, Ruusuvuori le ganó a Pedro Cachín (68) por 7/5 y 6/3, y luego emparejó la serie Cerúndolo (31) con su victoria sobre Otto Virtanen por 6/3, 3/6 y 7/6 (3).

Cerúndolo, número uno del equipo argentino ante la ausencia de Schwartzman, se lesionó en el aductor de la pierna derecha durante el tie break que le ganó a Virtanen en el tercer set y se perdió de jugar el cuarto punto, y posiblemente también haya quedado afuera del ATP de Córdoba que comenzará este lunes, aunque según informó a Télam alguien de su entorno irá a La Docta para hacerse los estudios correspondientes.

La eliminatoria comenzó a tornarse imposible para el equipo de bandera albiceleste luego de consumarse este domingo la derrota en el dobles de Máximo González y Andrés Molteni ante Ruusuvuori y Heliovaara por 7/6 (5), 4/6 y 6/4.

Y la caída finalmente se concretó cuando Bagnis, jugador de Challengers y con un juego apto para polvo de ladrillo, pudo hacer poco y nada en el cuarto punto ante la figura de la serie, Ruusuvuori, el tenista nacido hace 23 años en Helsinki que fue imposible de contener.

Bagnis, nacido en Armstrong y próximo a cumplir 33 años, mostró una buena actitud, sobre todo el set inicial, cuando perdía 5/3 e igualó 5/5, eso fue lo último que mostró.

Es que el finlandés quería acortar los puntos a dos o tres pelotas por estar extenuado físicamente tras haber jugado tres partidos en dos días, y por eso cometió muchos errores no forzados en su afán de tirar “winners” para jugar puntos cortos a dos o tres pelotas.

El finlandés se llevó el primer set por 7/5 y fue un relojito en el segundo que definió por 6-1 para darle a Finlandia una histórica clasificación para la fase de grupos de las Finales, etapa en la que se unirán con los campeones y subcampeones del año pasado, Canadá y Australia, y los dos países que fueron invitados, Italia y España.

Los que jugarán las Finales por haberse impuesto en sus series de los Qualifiers de este fin de semana serán el mencionado Finlandia, más Gran Bretaña, Suiza, Estados Unidos, Suecia, Francia, Croacia, Serbia, Corea del Sur y Países Bajos.

Los otros dos surgirán entre Chile, Kazajistán, Portugal y la República Checa.

La fase de grupos se jugará la semana del 11 de septiembre, en cuatro sedes que serán confirmadas más adelante por la ITF y el Grupo Kosmos.

En el caso de Argentina, una vez consumada la derrota en Espoo, deberá reamarse para intentar hacer pie y seguir acumulando derrotas en la Copa Davis, con miras a la próxima temporada en la que el tradicional certamen modificará su formato tras el rotundo fracaso de Kosmos, que se alejará y volverá a tomar el control la Federación Internacional de Tenis (ITF).

Por lo pronto, el ciclo de Coria fue tan o más improductivo que el anterior que tenía como capitán a Gastón Gaudio, aunque el Gato tuvo una efímera primavera cuando Argentina jugó las Finales de 2019 y llegó a los cuartos de final.

El Mago Coria admitió la superioridad de Finlandia

Guillermo “Mago” Coria, el actual capitán del seleccionado de tenis de la Argentina, admitió hoy la superioridad de Finlandia, sobre todo con un jugador que descolló como Emil Ruusuvuori, en la serie de Copa Davis disputada en Espoo por los Qualifiers 2023 del tradicional certamen por equipos.

“Creo que Finlandia fue un justo ganador, aprovechó sus oportunidades y contó con un tenista como Ruusuvuori que jugó espectacular durante toda la serie. Estuvo muy sólido y firme en los dos singles, también rindió en el punto de dobles, fue una maquinita”, analizó el Mago Coria en diálogo con los medios de prensa apostados en Espoo.

El extenista nacido en la ciudad santafesina de Rufino hace 41 años y número tres del planeta en 2004, su mejor temporada, agradeció el esfuerzo de sus jugadores y anticipó que seguirá intentando sacar el equipo adelante pese a que su ciclo es muy improductivo en cuanto a resultados y formas de conducción.

“Mis jugadores dejaron todo en esta serie. Estuvieron siempre en partido, pusieron todo y creo que los finlandeses fueron más sólidos en la devolución del saque, eso en este tipo de canchas es clave porque con ese golpe incomodas a tu rival. En líneas generales el equipo estuvo a la altura”, analizó Coria.

El capitán argentino, quien ahora comparte la peor racha histórica de Argentina en la Copa Davis, ya que perdió cuatro series de manera consecutiva por segunda vez en todo el recorrido, cuyo origen fue con el debut en 1923, lamentó la lesión que sufrió el mejor tenista del equipo, Francisco Cerúndolo, quien no pudo jugar el cuarto punto ante Ruusuvuori y debió ser reemplazado por Facundo Bagnis, debutante.

“Fran se lesionó en el tercer set de su partido del sábado (se lo ganó a Otto Virtanen en un tie break) y no estaba en condiciones de jugar ante un tenista que te da muy pocas chances. Bagnis estuvo a la altura pero no se le dio porque Ruusuvuori no le dio las oportunidades que necesitaba. Competimos desde el minuto uno pero haciendo las cosas bien a veces no alcanza”, concluyó Coria.

El santafesino igualó la peor racha del equipo argentino que había tenido lugar entre 1967 y 1970, cuando se perdió de manera sucesiva con Ecuador (4-1), ante Venezuela (3-2) y dos veces frente a Chile (ambas 3-2), y en septiembre tendrá la oportunidad de ponerle fin o, en el caso de otra derrota, de adueñarse de la peor marca de la historia.

Coria seguramente analizará el futuro del equipo argentino cuando regrese a Buenos Aires y se junte con Agustín Calleri, el Presidente de la AAT, y Mariano Zabaleta, el vicepresidente, quienes optaron por no acompañar a la delegación en Espoo y enviaron a directivos sin capacidad para tomar decisiones.