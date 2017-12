Ardusso: "Tener un hermano así no tiene precio"

Los Ardusso son una de esas cálidas familias que tienen su nido en este pueblo, donde la siesta no se negocia. Hugo y Gabriela son los padres de Facundo, Franca y Alfredo, quien cuando habla de su hermano destila emoción de manera natural. Incluso que fue el vocero de contar cómo es un día del campeón en Las Parejas.

"En primer lugar, tener un hermano campeón no tiene precio. Es algo alucinante", comenta Alfredo con la misma pasión que cuando habla de automovilismo. De hecho, el menor de la familia es periodista y trabaja en la ACTC, además de contar con un programa bien fierrero denominado "En Carrera" junto a su ladero Máximo Gallardo, en FM Contacto .

"Facu siempre está haciendo algo. Este es su lugar. Cuando está acá, sale a bicicletear para entrenar. A veces se va a jugar al tenis al club (Sportivo). Y a la noche trata de estar con sus amigos. Es muy compañero además", deslizó el menor de la familia con orgullo.

Mientras que Hugo no sólo se ocupa de la fábrica que tiene sino además siempre "trato de acompañarlo a cada carrera. Son momentos que los disfrutamos mucho", remarcó el jefe de la casa mientras se esfuerza por atender muy bien a los enviados de este medio.

"Estamos cansados, pero felices. Venimos de unos días muy intensos", contó a su turno con timidez Gabriela, quien al instante destacó que "anoche (por el jueves) se nos casó Franca, así que seguimos de festejos". En la casa de los Ardusso se percibe a simple vista que reina un excelente clima, donde sobresale el respeto, hermandad y solidaridad.

"Hay chances de hacer TN"

Facundo tuvo la chance de mostrarse en su momento en el Turismo Nacional. Por diversas circunstancias se bajó de la categoría. Sin embargo, el parejense le confesó a Ovación que está evaluando la chance de volver a la especialidad más pujante de los últimos años en 2018. "Mirá, justamente tuve una reunión con Leo (Larrauri) por este tema. Es una posibilidad de que se concrete mi retorno, pero todo dependerá de Renault. Y en caso de que me den el okey, la primera opción será el Larrauri Racing. Por lo tanto, la semana que viene tendré novedades", respondió el Flaco con ilusión.

"Con Leo hicimos una linda relación en el último tiempo. De hecho, me invitó a correr en el Gálvez cuando fue la cita para los invitados, donde dicho sea de paso, pude ganar una competencia. Si es que Renault me autoriza, iría con el auto (Honda Civic) que él usó en esta temporada", remarcó con marcada precisión Ardusso.

Claro que si la marca francesa le baja el pulgar, todo quedará en la nada automáticamente. Aunque también hay que destacar que si lo habilita hay dos opciones a resolver. Una es que Facundo podría competir con un Honda Civic. Y la otra es si la empresa del Rombo pone como condición que sólo podrá intervenir con un modelo de la marca gala, entonces Leo Larrauri deberá armar un prototipo francés para poder contar con Ardusso como su piloto estrella. Por lo tanto, la próxima semana será determinante para saber si podrá incursionar nuevamente en el TN.

"Me gustó mucho la categoría cuando corrí este año. Y eso me motiva para volver. Lo que sí, no quiero hacerme tantas ilusiones hasta que la semana que viene vaya y hable con las autoridades de Renault", concluyó el parejense.