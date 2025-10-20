Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Un nuevo spot publicitario de Franco Colapinto antes de México, y los elogios de figuras de la Fórmula 1, indican que la oficialización para 2026 está cerca.

La empresa de venta online que apoya a Franco Colapinto, de parabienes con la maniobra sobre Pierre Gasly que vio todo el mundo.

Franco Colapinto y el nuevo anuncio de la empresa de telecomunicaciones mexicana. Su continuidad en la Fórmula 1 está al caer.

Franco Colapinto levantó polvareda en serio con su enrome maniobra sobre Pierre Gasly en el final del GP de EEUU y, previo al de México , un nuevo spot publictario da cuenta de que el anuncio sobre su continuidad en la Fórmula 1 para Alpine está muy cerca. No fueron las únicas señales.

La gran producción publicitaria de Mercado Libre en la previa a la gira por América y la inclusión de los colores amarillas en el rosa y azul de Alpine, fue un notorio respaldo para el argentino.

Que por supuesto Colapinto se lo devolvió de la mejor manera. Con esa superación increíble en el final de la carrera de Austin sobre Gasly, que juntó en una imagen a los dos autos desde atrás. Y en los alerones traseros e vio claramente el logo de la empresa argentina.

Pero cuando la polémica por las órdenes de Alpine, y sobre todo por lo publicado después por el nuevo director deportivo Steve Nielsen, no se habían acallado, Colapinto siguió en la suya. Así, este lunes salió a la luz un nuevo spot de los apoyos realmente importantes: el de Claro .

"Entre lo real y lo digital no hay diferencia, hay conexión", dice, "adentro y afuera de la pista, todo se siente. Porque no corro solo, corro con todos los que creen en mi. Yo ya elegí como conectarme. Y vos?", cierra el mensaje del piloto argentino, por cierto con partes de humor con su simpatía característica.

Y este respaldo de Claro no es menor. Porque es una empresa de origen mexicano, cuyo propietario es uno de los más ricos del mundo, Carlos Slim. Empresa que apoyó siempre la carrera del mexicano Checo Pérez y que tiene muchas inversiones en el país y todo Latinoamérica.

Qué mejor imagen para expandir la marca que la de Colapinto, más allá de que seguirá apoyando a Checo, que retorna en 2026 de la mano de la nueva escudería, la estadounidense Cadillac.

El apoyo, renovado luego de aparecer visible en la gorra del piloto, llega justo en la semana previa al GP de México y donde se presume que puede ser anunciada la continuidad del argentino.

¿Mensaje oculto en Mercado Libre?

Es más, no fueron pocos los que vieron en el anuncio de Mercado Libre los indicios de que eso sucederá el miércoles. Es que en la publicad que graba, donde también está Neymar, y luego de ser superado por el avión, el tiempo de vuelta de Colapinto quedó en 1:22:10. Además, si se unen las iniciales de los supuestos cinco competidores que estaban en la pista (Rubén, Franco, Matías, Agustín e Iván), se llega a la palabra "FIRMA".

Pero además, el CEO mexicano de Mercado Libre, Sean Summers, no se anduvo con chiquitas después del maniobrón de Colapinto el domingo. En su cuenta de X publcó: "Hoy comienza una nueva era. Se terminaron la joda y las decisiones absurdas", con el video de la superación del argentino. Y le agregó. "Hermoso lo de @FranColapinto ! Sin palabras. Una bestia competitiva que estará en la F1 por mucho tiempo".

Si Mercado Libre tendrá un peso más importante en Alpine a partir de ahora, se verá. Pero sí repiqueteó aquello de que estará en la Fórmula 1 por mucho tiempo.

El elogio de la Fórmula 1

Colapinto recibió el apoyo de la Fórmula 1, al menos de dos expilotos que forman parte de la transmisión oficial. Uno de ellos fue el subcampeón de la F-1 2001, David Coulthard: "Hay mucho en juego, incluso estando fuera de los puntos, para que Colapinto tenga un fin de semana sólido y demuestre que puede igualar a Gasly en ritmo de carrera", dijo.

"Eso es correr", se explayó, "estoy seguro de que luego tendrán una discusión sobre lo correcto e incorrecto, pero tienes que correr, tienes que mostrarte. Y al final fue un adelantamiento limpio".

En tanto, al mejor estilo Adrián Puente en Fox Sports, el expiloto Joylan Palmer señaló durante la transmisión oficial que captó toda la maniobra:

"Bueno, es importante que usen órdenes de equipo para asegurar el 17.º y 18º hoy, ¿no?", ironizó en el momento de la acción. "Gasly tiene neumáticos cinco vueltas más usados. Colapinto está harto de estar atrás. Quiere mostrarse a sí mismo. Todavía necesita un asiento para el próximo año", comentó, antes de animar al argentino a hacer la maniobra: "Por favor, danos algo de emoción".

A su vez, Motorsport refirió en detalle cómo Colapinto desde su parada en boxes en la vuelta 33 fue superando vuelta a vuelta a Gasly e inclusive hizo su mejor registro cuando lo superó. Y le dio la razón al argentino.

Hasta el medio francés AutoHebdo criticó a Alpine por la orden y felicitó a Colapinto: “Absolutamente alucinante la gestión del piloto de Alpine, que obliga a congelar posiciones mientras Gasly se queda a la deriva en P17. Colapinto se juega su carrera al final de la temporada. Obviamente, tiene que superar a Gasly, ¡enhorabuena! Muy buena jugada”, escribió en X el periodista Percy Wolff.